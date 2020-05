Ouverture des commandes pour le Citroën Ami









quadricycle électrique de Citroën a déjà son configurateur sur Ami en un parcours digital assez complet. L’engin peut aussi être obtenu à partir des sites Web de Darty et de la Fnac qui redirigent vers la boutique en ligne du constructeur. A noter que la quadricycle peut être livré à domicile.



Caractéristiques



Citroën rappelle en une sobre fiche technique les caractéristiques principales de l’Ami. Si la longueur de 2,41 m permet de situer immédiatement le gabarit de l’engin, la capacité énergétique de la batterie (5,5 kWh), par exemple, n’est pas précisée à ce niveau. Il figure cependant bien dans le document pdf proposé au téléchargement. Rechargeable en 3 heures sur une prise domestique, le pack dote l’Ami d’une autonomie de 75 km et alimente un moteur électrique 6 kW qui emporte le quadricycle jusqu’à sa vitesse maximale de 45 km/h.



Configurateur



Proposé à partir de 6.400 euros TTC (bonus gouvernemental de 900 euros déduit) ou en LLD à 19,99 euros par mois après un premier loyer de 3.041 euros, le quadricycle électrique de Citroën a déjà son configurateur sur store.citroen.fr avec vue 3D sous tous les angles. Depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur, il est possible de réaliser en quelques clics, et 24/7, l'ensemble des étapes pour acheter son Ami en un parcours digital assez complet.









