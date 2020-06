Opel dévoile son SUV 100% électrique









Michael Lohscheller, se réinvente avec ce SUV qui introduit sa conception de la prochaine décennie.

Si la première génération avait été lancée en 2013 sous l’ère General Motors, le nouveau Mokka est marqué par l’intégration d’Opel au sein du Groupe PSA. Hormis le nom, quasiment tout le reste change pour ce SUV qui arbore un nouveau design, de nouveaux équipements et une version électrique qui, tout comme les modèles essence et diesel, sera commercialisée à la rentrée pour une arrivée dans les concessions au début de l’an prochain. Un Mokka-e que la marque met particulièrement en avant en insistant sur le plaisir de conduite maximal qu’il offre à ses utilisateurs.







Une version électrique pour vivre une expérience exaltante



Le Mokka-e est équipé d’un moteur électrique d’une puissance de 100 kW (136 ch) avec un couple de 260 Nm disponible immédiatement. De quoi combiner une conduite sans émission avec une expérience exaltante grâce à ses réactions rapides, son agilité et son dynamisme, aussi bien en ville que sur autoroute. Sa vitesse maximale est limitée à 150 km/h pour préserver l’énergie stockée dans sa batterie d’une capacité de 50 kWh lui permettant d’afficher une autonomie de 322 km en cycle WLTP.

Les utilisateurs ont la possibilité de choisir entre trois mode de conduite : Normal, Eco et Sport qui privilégient plus ou moins l’économie d’énergie ou au contraire la performance. Un système de charge rapide de 100 kW DC leur permet de récupérer 80% de l’énergie de la batterie en seulement 30 minutes sur une borne rapide. La recharge est également possible jusqu’à 7,4 kW en AC et même à 11 kW triphasé en option. Le nouveau Mokka-e est donc prêt pour toutes les options de charge : d’une solution par câble pour la prise domestique à la charge à grande vitesse sur les bornes ultra-rapides en passant par une Wallbox.







Un SUV compact au style affirmé



Le nouveau Mokka se distingue aussi par un design en rupture avec celui de la génération précédente. Il est d’abord plus court de 12,5 cm et sa longueur totale de 4,15 m le rend très facile à manœuvrer et particulièrement agile en ville. Il est le premier modèle à présenter le nouveau carénage avant de la marque : l’Opel Vizor. S’étendant sur toute la partie avant du véhicule sous le capot, ce module élégant figurera sur tous les modèles de la marque tout au long des années 2020. Ce design se veut audacieux et pur en présentant des proportions athlétiques combinées à des surfaces fluides structurées avec précision.

Une philosophie présente également à l’intérieur du véhicule où l’on retrouve le cockpit entièrement numérique de la prochaine génération. Un cockpit où les systèmes analogiques s’effacent au profit de deux écrans digitaux : l’un de 12 pouces devant le conducteur et l’autre de 7 à 10 pouces selon les versions pour la partie multimédia. Ces écrans sont réunis au sein d’un même bloc dénommé Pure Panel. Doté de technologies innovantes, il fournit des informations en se focalisant sur ce qui est vraiment nécessaire. Les affichages analogiques et les animations décoratives inutiles sont bannis, mais les boutons de commande pour les fonctions essentielles ont été conservés afin de permettre une utilisation intuitive et la concentration continue du conducteur sur la route.



