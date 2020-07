Nouvel utilitaire électrique léger Addax MT15n homologué N1









Garage Mistral de Vence (06) qui diffuse en France ce petit camion branché du constructeur belge Addax Motors. Il s’agit d’une nouvelle variante du véhicule électrique Addax MT. Cette gamme propose des modèles compacts adaptés au transport de marchandises légères dans les villes et les municipalités, pour les sociétés de vente par correspondance (dernier kilomètre), les entrepôts, les sites industriels, les parcs de loisirs, etc. Les premiers exemplaires précommandés début avril dernier sont en cours de livraison depuis quelques jours. Selon l’équipement choisi, les délais sont actuellement de 8 à 12 semaines après signature de l’ordre pour recevoir son exemplaire éligible aux 5.000 euros de bonus gouvernemental et, si concerné, à la prime à la conversion de 2.500 euros.



Sécurité …



Addax Motors se réjouit de proposer une nouvelle série de petits véhicules utilitaires électriques de type châssis-cabine pour lesquels le niveau de sécurité a été à relevé une fois de plus. Ils satisfont ainsi aux tests de collision de l’homologation N1. Le système de freinage et sa double suspension ont eux aussi été renforcés pour répondre aux normes européennes strictes. Entre confort et sécurité, l’Addax MT15n dispose d’un nouveau tableau de bord avec une caméra de recul plus grande. Ajoutons un système de chauffage permettant le dégivrage automatique des vitres latérales, un dispositif de verrouillage automatique au démarrage, un nouvel arceau cabine renforcé, des portes protégées avec un renfort métal autour du verre, une barre arrière anti-encastrement, la fermeture centralisée des portes au-dessus de 5 km/h,un avertisseur Avas en continu et intégré en standard en-dessous des 30 km/h, un bouton d’arrêt d’urgence pour déconnecter le système électrique, etc.







…et fiabilité



L’utilitaire électrique est doté d’un système 4G embarqué qui permet d’effectuer des diagnostics à distance. Par ce biais, les clients sont en contact direct avec le réseau de concessionnaires Addax ou le service d’ingénieurs. « En cas de panne, un technicien établit un diagnostic immédiat et gratuit sur simple appel et se déplace uniquement pour réparer ou changer une pièce défaillante. Ainsi, les petites pannes peuvent être résolues à distance, rapidement et à moindre coût », illustre Addax Motors. Et pour la disponibilité des éléments ? L’engin est épaulé par un système de service après-vente simple et efficace grâce auquel toutes les pièces sont livrables dans les 48 heures, directement depuis le site de fabrication de Deerlijk.



Accès au parking souterrain



Addax Motors a particulièrement travaillé l’accès aux parkings souterrains avec une hauteur de cabine de moins de 2 mètres avec la possibilité d’ajouter une barre lumineuse orange à leds bien moins élevé qu’un gyrophare classique. Pour autant, l’espace à disposition des 2 occupants potentiels n’a pas été réduit. Bien au contraire, il est plus généreux grâce à une optimisation de l’agencement intérieur. Les nouvelles matières employées à bord apportent une meilleure isolation acoustique et thermique. La conduite de l’Addax MT15n se veut encore plus souple. « Depuis de nombreuses années, Addax est actif dans la conception et la production de véhicules électriques. Consciente des enjeux du moment, elle concentre tout son développement dans l’innovation, la qualité et le retour sur investissement de ses clients », souligne le constructeur.







Jusqu’à 132 km d’autonomie



L’autonomie est aussi en nette amélioration. Elle dépend cependant de la transmission choisie : 81 kilomètres selon le standard WLTP avec la version vitesse à différentiel 8.8/1 permettant d’atteindre une vitesse de pointe de 70 km/h ; 115 (WLTP) et 132 km (WLTP Low) avec l’équipement montagne (Diff 12.5/1) permettant de gravir sans problème des côtes de 22%, de tracter une remorque jusqu’à 650 kg, mais réduisant l’allure maximale à 55 km/h. Un pack lithium-fer-phosphate d’une capacité énergétique de 14,4 kWh sous 72 V, rechargeable en 16 A sur une prise domestique E/F, alimente un moteur électrique asynchrone triphasé d’un puissance de 9 kW nominal (12 kW crête) pour un couple de 120 Nm. A noter que la batterie, garantie 5 ans, est équipée de série d’un système de chauffage électrique garantissant une utilisation optimale dans toutes les conditions de température.



Charge utile = 805 kilos



Déjà proposé en version cargo (longueur x largeur x hauteur de caisson = 2,15 x 1,39 x 1,48 m ; volume utile = 5,5 m3) ou avec une benne basculante (L x l x h avec réhausses = 2,15 x 1,39 x 1,16 m), l’Addax MT15n dispose d’une charge utile de 805 kilos pour un poids à vide de 886 kg. Les 2 présentations affichent une longueur d’ensemble de 3,68 m, un empattement de 2,040 m, des porte-à-faux avant et arrière de respectivement 1,065 et 0,56 m. A noter que le rayon de braquage est de 4,5 mètres. « L’Addax MT15n a tout d’un grand VUL », assure le constructeur.



Pour plus d'information



Garage Mistral importateur Addax Motors



711 Route de Grasse

06140 Vence



Tel : 07.83.81.22.64

Mail :





711 Route de Grasse
06140 Vence
Tel : 07.83.81.22.64
Mail : smatamoros.agentco@gmail.com









