Nouveautés 2020 : après les lancements, l’arrivée dans les concessions















2020 sera marquée par leur arrivée dans les concessions et par leur apparition sur les routes européennes. Le grand public pourra ainsi se rendre compte de la diversité actuelle de l’offre électrique qui ne se résume plus au choix entre la Renault Zoé, la Nissan Leaf ou les Tesla. Coup de projecteur sur les nouveautés les plus attendues. Un choix forcément subjectif mais qui s’est porté avant tout sur des modèles qui devraient séduire un assez large public





La Volkswagen ID.3 en vedette



La nouveauté la plus attendue de cette année 2020 est sans conteste l’ID.3. Le groupe Volkswagen joue une grande partie de son avenir sur la réussite de ce modèle qui doit lui permettre de tourner définitivement la page du Dieselgate. Cette voiture marque l’entrée de la firme de Wolfsburg dans une nouvelle ère dont l’ID.3 est l’icône. Basée sur la nouvelle plateforme MEB du groupe, elle sera proposée à terme avec 3 types de batteries d’une capacité de 45,58, et 77 kWh, offrant des autonomies respectives de 330, 420 et 550 km en cycle WLTP. La production de la série spéciale de lancement : l’ID.3 First a été lancée en grande pompe en novembre et les 30 000 exemplaires prévus ont déjà été tous réservés, preuve de l’engouement pour ce modèle.

En 2020, Volkswagen proposera aussi une nouvelle version de sa micro-citadine l’e-Up qui gagnera en autonomie pour atteindre 260 km WLTP avec une batterie passant d’une capacité énergétique de 18.7 à 32,3 kWh utiles. S’appuyant sur la même plateforme, les autres marques du groupe seront également présentes sur le terrain des micro-citadines avec la Seat Mii electric et la Skoda Citigo e iV. Deux modèles qui joueront la carte du prix avec des premières finitions accessibles à moins de 22 000 euros hors bonus.







La Peugeot e-208 en avant-garde de l’offensive du groupe PSA



Si son PDG, Carlos Tavares, s’est parfois montré réservé sur la mobilité électrique, le groupe PSA a lui aussi pris le virage de l’électrique. La Peugeot e-208 sera le premier modèle zéro émission de la marque au lion. Construite à partir de la plateforme CMP du groupe, modulable et multi-énergies, permettant d’offrir aux clients le choix entre une motorisation thermique ou électrique. Dotée d’un moteur d’une puissance de 100 kW et d’une batterie d’une capacité de 50 kWh, l’e-208 affiche une autonomie de 340 km en cycle WLTP. Pour le lancement de sa nouvelle 208, Peugeot a choisi de mettre sur un pied d’égalité les versions thermique et électrique, signe des ambitions de cette dernière qui représente d’ailleurs près de 30% des premières réservations.

L’offensive du groupe PSA dans l’électrique en 2020 ne se limitera pas à la seule e-208 puisque Peugeot lancera également une version électrique de son SUV avec l’e-2008 dont la motorisation et les batteries seront identiques à celles de l’e-208. DS proposera de son côté le DS3 Crossback e-Tense, un SUV conçu à partir de la même plateforme e-CMP. Une plateforme également utilisée pour l’Opel Corsa-e qui mise sur le traitement sportif de sa ligne, ainsi que sur ses équipements et ses systèmes d’aide à la conduite pour se distinguer.







La Honda-e vise la clientèle urbaine



C’est au salon de Francfort, deux ans après y avoir montré une version concept-car, que Honda a présenté sa citadine électrique de série : la Honda e, avec laquelle il entend séduire une clientèle urbaine recherchant une petite voiture élégante à l’allure sportive. Même s’il s’est inspiré de la première Honda Civic qui lui a donné ses premières lettres de noblesse dans les années 70, le constructeur japonais mise beaucoup sur le look moderne de la Honda e dont le profil se distingue par ses contours fluides et élégants, avec des poignées de portes affleurantes qui renforcent son allure épurée. Une allure accentuée par un système de caméras latérales compactes qui remplacent les rétroviseurs traditionnels.

Avec son moteur électrique disponible en deux niveaux de puissance (100 et 113 kW) et délivrant un couple impressionnant de 315 Nm, la Honda e offre par ailleurs une expérience de conduite agréable et dynamique. Son moteur puissant entraînant les roues arrière procure une sensation sportive. Sa batterie d’une capacité énergétique de 35,5 kWh lui offre une autonomie de l’ordre de 220 km, ce qui est certes en retrait par rapport à la concurrence, mais reste suffisant pour des déplacements essentiellement urbains. Ceci d’autant plus que sa capacité de charge rapide autorise tout de même quelques escapades en dehors des villes.







La Mini Cooper SE, une voiture iconique en version électrique



Dernière nouveautés 2020 de notre sélection, La Mini Cooper SE consacre le passage à l’électrique d’une voiture de légende. 60 ans après la création de la Mini Classic qui combinait pour la première fois un maximum d’espace intérieur avec un minimum d’encombrement extérieur, la Mini Cooper SE allie aujourd’hui la mobilité zéro émission aux sensations inimitables d’une Mini. S’inspirant clairement du design et de l’atmosphère intérieure de la Mini 3 portes, elle ouvre la voie à une conduite urbaine 100% électrique associant durabilité et sensations de conduite riches en émotions.

Doté d’un moteur d’une puissance de 135 kW avec un couple de 270 Nm immédiatement disponible, la Mini Cooper SE déploie une force d’accélération impressionnante qui lui confère un tempérament sportif dans le trafic urbain. Plus petit et plus léger qu’un moteur à combustion, son moteur contribue à offrir une répartition harmonieuse de la charge sur les essieux. Associée à un centre de gravité bas, cette répartition lui donne une agilité incomparable et permet au conducteur de rester souverain dans toutes les situations de conduite. Grâce à l’entraînement électrique, les sensations de conduite typées kart caractéristiques de Mini prennent un tout nouveau sens.







Dans le domaine de la mobilité électrique, l’année 2020 a été marquée par le lancement de nombreux nouveaux modèles, signe que la plupart des constructeurs automobiles, incités voire contraints par les futures normes européennes sur les rejets de CO2, ont désormais placé les voitures électriques au cœur de leur développement futur. Mais si les différents salons, de Genève à Francfort, ont été riches en présentations, accompagnées souvent du démarrage de la commercialisation, ces nouveaux modèles ne sont pour la plupart pas encore disponibles.2020 sera marquée par leur arrivée dans les concessions et par leur apparition sur les routes européennes. Le grand public pourra ainsi se rendre compte de la diversité actuelle de l’offre électrique qui ne se résume plus au choix entre la Renault Zoé, la Nissan Leaf ou les Tesla. Coup de projecteur sur les nouveautés les plus attendues. Un choix forcément subjectif mais qui s’est porté avant tout sur des modèles qui devraient séduire un assez large publicLa nouveauté la plus attendue de cette année 2020 est sans conteste l’ID.3. Le groupe Volkswagen joue une grande partie de son avenir sur la réussite de ce modèle qui doit lui permettre de tourner définitivement la page du Dieselgate. Cette voiture marque l’entrée de la firme de Wolfsburg dans une nouvelle ère dont l’ID.3 est l’icône. Basée sur la nouvelle plateforme MEB du groupe, elle sera proposée à terme avec 3 types de batteries d’une capacité de 45,58, et 77 kWh, offrant des autonomies respectives de 330, 420 et 550 km en cycle WLTP. La production de la série spéciale de lancement : l’ID.3 First a été lancée en grande pompe en novembre et les 30 000 exemplaires prévus ont déjà été tous réservés, preuve de l’engouement pour ce modèle.En 2020, Volkswagen proposera aussi une nouvelle version de sa micro-citadine l’e-Up qui gagnera en autonomie pour atteindre 260 km WLTP avec une batterie passant d’une capacité énergétique de 18.7 à 32,3 kWh utiles. S’appuyant sur la même plateforme, les autres marques du groupe seront également présentes sur le terrain des micro-citadines avec la Seat Mii electric et la Skoda Citigo e iV. Deux modèles qui joueront la carte du prix avec des premières finitions accessibles à moins de 22 000 euros hors bonus.Si son PDG,, s’est parfois montré réservé sur la mobilité électrique, le groupe PSA a lui aussi pris le virage de l’électrique. La Peugeot e-208 sera le premier modèle zéro émission de la marque au lion. Construite à partir de la plateforme CMP du groupe, modulable et multi-énergies, permettant d’offrir aux clients le choix entre une motorisation thermique ou électrique. Dotée d’un moteur d’une puissance de 100 kW et d’une batterie d’une capacité de 50 kWh, l’e-208 affiche une autonomie de 340 km en cycle WLTP. Pour le lancement de sa nouvelle 208, Peugeot a choisi de mettre sur un pied d’égalité les versions thermique et électrique, signe des ambitions de cette dernière qui représente d’ailleurs près de 30% des premières réservations.L’offensive du groupe PSA dans l’électrique en 2020 ne se limitera pas à la seule e-208 puisque Peugeot lancera également une version électrique de son SUV avec l’e-2008 dont la motorisation et les batteries seront identiques à celles de l’e-208. DS proposera de son côté le DS3 Crossback e-Tense, un SUV conçu à partir de la même plateforme e-CMP. Une plateforme également utilisée pour l’Opel Corsa-e qui mise sur le traitement sportif de sa ligne, ainsi que sur ses équipements et ses systèmes d’aide à la conduite pour se distinguer.C’est au salon de Francfort, deux ans après y avoir montré une version concept-car, que Honda a présenté sa citadine électrique de série : la Honda e, avec laquelle il entend séduire une clientèle urbaine recherchant une petite voiture élégante à l’allure sportive. Même s’il s’est inspiré de la première Honda Civic qui lui a donné ses premières lettres de noblesse dans les années 70, le constructeur japonais mise beaucoup sur le look moderne de la Honda e dont le profil se distingue par ses contours fluides et élégants, avec des poignées de portes affleurantes qui renforcent son allure épurée. Une allure accentuée par un système de caméras latérales compactes qui remplacent les rétroviseurs traditionnels.Avec son moteur électrique disponible en deux niveaux de puissance (100 et 113 kW) et délivrant un couple impressionnant de 315 Nm, la Honda e offre par ailleurs une expérience de conduite agréable et dynamique. Son moteur puissant entraînant les roues arrière procure une sensation sportive. Sa batterie d’une capacité énergétique de 35,5 kWh lui offre une autonomie de l’ordre de 220 km, ce qui est certes en retrait par rapport à la concurrence, mais reste suffisant pour des déplacements essentiellement urbains. Ceci d’autant plus que sa capacité de charge rapide autorise tout de même quelques escapades en dehors des villes.Dernière nouveautés 2020 de notre sélection, La Mini Cooper SE consacre le passage à l’électrique d’une voiture de légende. 60 ans après la création de la Mini Classic qui combinait pour la première fois un maximum d’espace intérieur avec un minimum d’encombrement extérieur, la Mini Cooper SE allie aujourd’hui la mobilité zéro émission aux sensations inimitables d’une Mini. S’inspirant clairement du design et de l’atmosphère intérieure de la Mini 3 portes, elle ouvre la voie à une conduite urbaine 100% électrique associant durabilité et sensations de conduite riches en émotions.Doté d’un moteur d’une puissance de 135 kW avec un couple de 270 Nm immédiatement disponible, la Mini Cooper SE déploie une force d’accélération impressionnante qui lui confère un tempérament sportif dans le trafic urbain. Plus petit et plus léger qu’un moteur à combustion, son moteur contribue à offrir une répartition harmonieuse de la charge sur les essieux. Associée à un centre de gravité bas, cette répartition lui donne une agilité incomparable et permet au conducteur de rester souverain dans toutes les situations de conduite. Grâce à l’entraînement électrique, les sensations de conduite typées kart caractéristiques de Mini prennent un tout nouveau sens.









Commentaires

"Dans le domaine de la mobilité électrique, l’année 2020 a été marquée par le lancement de nombreux nouveaux modèles, signe que la plupart des constructeurs automobiles, incités voire contraints par les futures normes européennes sur les rejets de CO2, ont désormais placé les voitures électriques au cœur de leur développement futur."

C’est toute l’absurdité de l’idéologie(quasi religieuse) rendant le CO2 coupable d’un réchauffement climatique(dont on a aucunes preuves réelles)et qui pousse à remplacer des véhicules polluants par d’autres véhicules polluants. Place aux TC et aux EdP dans les grandes et moyennes villes, là où la pollution est le véritable problème; tant que le VE n’aura pas résolu son problème de poids, il n’a pas sa place en ville...



Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire



Newsletter de l'AVEM Notre lettre d'information hebdomadaire

Alertes quotidiennes par mail

S'abonner au flux RSS actualités Evènement partenaire Ever Monaco

Tous les évènements à venir... EVER de Monaco est un événement organisé chaque année par l'association MC2D (Monaco Développement Durable). Le salon est entièrement dédié aux véhicules écologiques et... A lire également / sur le même thème Des navettes autonomes électriques Volkswagen au Qatar pour 2022 C’est dans le cadre du Project Qatar Mobility que le groupe Volkswagen s’est engagé à fournir des prototypes de véhicules autonomes obtenus de l’ID. Buzz et de bus...

Mon Compte Mobilité, une plateforme innovante au service de l’intérêt général Dans un monde numérique, les principaux décideurs en matière de transport et mobilité que sont les collectivités et l’Etat ne disposent pas de données de qualité...

La Métropole Nice Côte d’Azur lance ses bus électriques Depuis lundi, la Métropole Nice Côte d’Azur a mis en service 4 bus électriques, qui seront rejoints par deux autres d’ici la fin du mois, pour assurer l’intégralité du...

L’Union européenne valide le projet d’Airbus des batteries La Commission européenne a validé la semaine dernière le Projet Important d’Intérêt Européen Commun (PIIEC) visant à soutenir la recherche et l’innovation dans le...

Le Trophée Andros est passé au tout électrique La saison 2019-2020 du Trophée Andros a débuté ce week-end à Val Thorens. Depuis plusieurs années, la plus célèbre épreuve de courses sur glace accorde une place...

Retrouvez nous sur Facebook