Nouveau record de ventes pour Kia

Pour la 4e année consécutive, Kia Motors France enregistre en 2019 un nouveau record historique avec une croissance de 6,5 % sur un marché national en légère hausse de 1,9 %. L’an dernier, 45.056 véhicules ont été immatriculés par Kia, dont 7.307 véhicules électrifiés. A eux-seuls, les Kia e-Niro et Kia e-Soul ont atteint 2 244 immatriculations. Sur sa lancée, la marque ambitionne d’atteindre 47.500 immatriculations en 2020.



vs 42.313 immatriculations en 2018



Sur l’ensemble de l’année 2019, Kia progresse 3 fois plus vite que le marché. Avec une part de plus de 2% sur celui-ci, Kia Motors France conforte son succès en France et occupe désormais la 13e place (gain d’une place au classement), à l’aube d’une année 2020 riche en nouveaux défis à relever pour l’industrie automobile. Du côté des particuliers, Kia affiche, là encore, des résultats remarquables en France avec 3 % de part de marché (+4 % vs 2018), et s’octroie à ce titre la 9e place (gain d’une place au classement), alors même que ce marché a baissé de près de 7 %.



Une large gamme de modèles récents



En 2019, les nouveautés lancées par le constructeur aux 7 ans de garantie ont été nombreuses. La famille Ceed s’est agrandie avec, pour commencer, l’arrivée du Shooting Brake Kia ProCeed en janvier, puis en septembre celle du crossover compact Kia XCeed. L’ensemble de la famille Ceed (berline 5 portes, SW, ProCeed et XCeed) a représenté, en 2019, 17% des ventes de Kia en France, grâce à une progression de 95% par rapport à 2018. La gamme Eco Dynamics de Kia, qui regroupe l’ensemble des modèles à énergies alternatives (hybride, hybride rechargeable et électrique), s’est également enrichie de nouveautés, à commencer par les restylages des Kia Niro hybride et Niro hybride rechargeable, présentés à l’occasion du Salon international de l’automobile de Genève.



Kia e-Soul et e-Niro



En avril, Kia a lancé la troisième génération de son Soul électrique : le Kia e-Soul. Avec ce véhicule et le Kia e-Niro, Kia est, à ce jour, le seul constructeur généraliste à commercialiser deux véhicules électriques offrant plus de 450 km d’autonomie, en cycle mixte, selon la nouvelle norme WLTP. En 2019, 16% du volume de ventes de Kia ont été réalisés par les modèles de la gamme Eco Dynamics, soit 7.307 véhicules électrifiés, faisant de Kia l’un des constructeurs les plus vertueux du marché français et le positionnant désormais comme une marque généraliste incontournable sur les motorisations éco-efficientes en France. A eux-seuls, les Kia e-Niro et Kia e-Soul ont atteint 2.244 immatriculations. Le Kia e-Niro s’est, par ailleurs, classé au 5e rang des meilleures ventes de véhicules électriques en France, en 2019.



Détail des immatriculations 2019



- Kia Picanto (mini-citadine segment A, 9.449 immatriculations),

- Kia Sportage (SUV segment C, 8.737 immatriculations),

- Kia Stonic (crossover urbain segment B, 7.685 immatriculations),

- Kia Ceed (berline déclinée en 4 versions : 5 portes, SW, shooting brake et crossover, segment C, 7.609 immatriculations),

- Kia Niro (crossover hybride, hybride rechargeable et 100% électrique, segment C, 6.721 immatriculations),

- Kia Rio (citadine polyvalente segment B, 4.118 immatriculations),

- Kia Soul électrique et nouveau e-Soul (crossover urbain 100% électrique segment B, 396 immatriculations),

- Kia Optima (berline routière hybride rechargeable, segment D, 140 immatriculations),

- Kia Sorento (SUV familial segment D, 103 immatriculations),

- Kia Stinger (berline coupé GT, 79 immatriculations),

- Autres (Kia Carens, Kia Venga, 19 immatriculations).



Commentaire



« Kia Motors France signe un nouveau record de ventes historique en 2019 et s’inscrit davantage dans le paysage automobile français comme une marque technologique et avant-gardiste. L’entreprise a su conforter sa croissance, malgré la baisse significative de la clientèle des particuliers sur le marché français en 2019. 2020 s’annonce comme étant l’année de l’électrique par excellence, et, forts de nos nombreux produits électrifiés déjà disponibles et à venir en 2020 et de la motivation de notre réseau de concessionnaires, nous sommes totalement prêts à relever les nombreux défis auxquels l’industrie automobile va devoir faire face », commente Marc Hedrich, directeur général de Kia Motors France.





