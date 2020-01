Nouveau directeur marketing chez Kia pour la mobilité électrifiée









Kia Motors Europe a nommé Carlos Lahoz au poste de directeur marketing, avec effet immédiat. M. Lahoz supervisera les programmes marketing et communication de la marque, et sera chargé du marketing digital de Kia, de la planification du marketing de la marque et stratégique, des relations presse, des médias sociaux, et de l’expérience de marque pour la région Europe.



Lancements à venir



Cette Carlos Lahoz rejoint les rangs de l’équipe de direction européenne de Kia, et occupera le poste laissé vacant par Artur Martins, qui a récemment accepté de nouvelles fonctions au siège social international du Groupe, à Seoul, en Corée du Sud. M. Carlos Lahoz reportera directement à Emilio Herrera, COO de Kia Motors Europe. Ce dernier commente : « Kia connaît actuellement une période des plus enthousiasmantes, alors même que la marque renforce sa réputation de constructeur de véhicules intelligents, accessibles et électrifiés en Europe. Avec le lancement à venir de nouveaux modèles électriques et hybrides, Carlos travaillera en étroite collaboration avec les équipes marketing de la marque en Europe, et en Corée du Sud, pour veiller à ce que Kia continue d’interagir et de communiquer avec ses clients actuels et prospects, de la manière la plus efficace qui soit. Sa connaissance approfondie du mode de fonctionnement de Kia, associée à sa parfaite perception des attentes des clients vis-à-vis de leur véhicule et de notre marque, font de lui la personne idéale pour ce poste ».



Parcours



M. Lahoz possède plus de vingt ans d’expérience dans le secteur automobile. Il a ainsi occupé pendant cinq ans le poste de directeur de la planification stratégique et des opérations chez Kia Motors Europe, chargé de la stratégie commerciale à long terme de l’entreprise, de la gestion des émissions de CO2, de la veille stratégique et de la planification des ventes. Il était également responsable de la production européenne de la marque, et supervisait à ce titre la planification des opérations à l’usine Kia de Žilina, en Slovaquie. Avant de rejoindre Kia Motors Europe, il a occupé le poste de directeur sénior de la planification commerciale chez Kia Motors Iberia. De nationalité espagnole et âgé de 44 ans, Carlos Lahoz est titulaire d’un diplôme en économie de l’université de Saragosse et d’un Executive MBA de la IE Business School de Madrid, en Espagne. Il a également suivi un programme professionnel post-universitaire de la Wharton School à l’université de Pennsylvanie, aux Etats-Unis. M. Lahoz parle couramment l’espagnol, l’anglais et l’italien, et dispose d’un niveau intermédiaire en allemand ».





Pour plus d'information



Kia Motors France



Immeuble H2O

2, Rue des Martinets CS20025

92500 Rueil-Malmaison Cedex



Site :



Immeuble H2O2, Rue des Martinets CS2002592500 Rueil-Malmaison CedexSite : http://www.kia.com/fr/









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire