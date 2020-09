Nouveau Citroën ë-Jumper : Le fourgon électrique jusque 17 m3

A l’approche de l’automne, Citroën s’active afin de respecter sa stratégie « Inspirëd by You All » qui prévoit cette année 2020 le lancement de 6 nouveaux modèles électrifiés. Après le quadricycle Ami, l’utilitaire ë-Jumpy de 4,6 à 6,6 m3 de chargement en fourgon, sa déclinaison en navette-monospace ë-SpaceTourer, et la compacte ë-C4, la nouvelle annonce du constructeur porte sur la prochaine commercialisation de l’ë-Jumper.



Présentation



Avec une charge utile au mieux de 1.265 kg, le nouvel utilitaire électrique sera proposé en 5 volumes (L1H1 : 8 m3 / L2H2 : 11,5 m3 / L3H2 : 13 m3 / L4H2 : 15 m3 / L4H3 : 17 m3) et 4 longueurs (L1 = 4,963 m / L2 = 5,413 m / L3 = 5,998 m / L4 = 6,363 m). Cette dernière déterminera l’empattement : 3 m (L1), 3,450 m (L2) et 4,035 m (L3 et L4). Pour une multitude de combinaisons, 3 hauteurs au choix : 2,254, 2,524 et 2,764 m. Il sera livrable en 4 configurations : fourgons tôlés, châssis cabine, châssis double-cabine, et planchers cabine. Avec l’arrivée en 2021 du ë-Berlingo Van, tous les utilitaires légers badgés des chevrons seront déclinés en une version électrique.



37 kWh et 70 kWh



L’ë-Jumper pourra embarquer une batterie de 37 ou 70 kWh de capacité énergétique. Ce n’est pas l’acheteur qui décidera du pack présent dans le véhicule, mais la longueur de l’engin. Le plus petit ensemble, pour une autonomie de 200 km en cycle mixte WLTP, sera monté sur les châssis de 4,963 m et 5,413 m de longueur. Au-dessus, c’est le pack 70 kWh qui prendra sa place, pour un rayon d’action de l’ordre de 340 km. Citroën prévient que les valeurs concernant l’autonomie sont encore provisoires. Pour compléter le GMP, un moteur électrique d’une puissance de 96 kW (équivalent de 120 chevaux), développant un couple maximal de 260 Nm. Le tout emportera l’utilitaire jusqu’à une vitesse de pointe de 110 km/h pour 3,5 tonnes de charge et 90 km/h réglementaire pour 4 tonnes (peut être conduit avec le permis B).



Recharge rapide 50 kW



Assemblée par Bedeo, la batterie de l’ë-Jumper peut être rechargée jusqu’à une puissance de 50 kW sur les chargeurs DC, via connecteur Combo CCS (trappe située sur l’aile avant gauche, comme sur la version thermique), et 22 kW sur les bornes accélérées. Un câble de 8 mètres est fourni pour ces dernières. Concernant les temps de recharge, le communiqué de presse est très imprécis, indiquant à un endroit que le pack 70 kWh se régénère à 80% en 45 minutes, et à un autre qu’il faut 1 heure pour effectuer cette opération sur l’un ou l’autre des ensembles 37 et 70 kWh. Quoi qu’il en soit, la batterie de traction est garantie 8 ans ou 160.000 kilomètres. En dessous d’une capacité de charge de 70%, elle sera échangée.



Affichage sur le rétroviseur intérieur



« Les informations électriques utiles s’affichent sur la glace du rétroviseur intérieur, ce qui permettrait au conducteur de les visualiser en un coup d’œil », indique le communiqué de presse émis en date du 4 septembre 2020. Un curieux dispositif, à vérifier, qui restituerait ainsi, entre autres, le niveau de charge de la batterie de traction en pourcentage et le sens de marche du véhicule. Seront appréciés des utilisateurs ces différents dispositifs d’aide à la conduite qui équipent l’ë-Jumper : freinage automatique d’urgence, aide au démarrage en côte, alerte de franchissement involontaire de ligne, caméra et radar de recul, reconnaissance des panneaux de vitesse, régulateur-limiteur de vitesse, système de surveillance d’angle mort, etc.

