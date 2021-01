Norvège, premier pays du monde à avoir vendu plus d’électriques en 2020













Avec 54% des nouvelles immatriculations, les électriques (76.800 VE) ont dominé les ventes des voitures particulières l’année dernière (141.400 VP) en Norvège. C’est la première fois qu’un pays passe ce seuil symbolique qui relègue un peu plus au rang d’engins du passé les modèles essence et diesel. Pour comparaison, la part de VE était de 42,4% en 2019.



Logique



Pour rappel, la Norvège a décidé qu’en 2025, toutes les voitures neuves vendues devront être zéro émission à l’échappement. L’échéance arrivera vite : 2025, c’est désormais dans 4 ans ! Les automobilistes avisés préfèrent s’équiper de modèles qu’ils pourront ensuite revendre à un prix correct au prochain changement de véhicule. Même si, pendant quelques années, des reventes en occasion à l’étranger pourront ménager les finances des foyers un peu à la traîne sur le programme national.



Un phénomène qui va s’intensifier



L’année 2021 devrait se terminer sur un nouveau record. C’est en tout cas ce qui semble ressortir des chiffres du seul mois de décembre dernier : 2 voitures particulières neuves sur 3 immatriculées étaient des électriques. Les 13.720 exemplaires concernés représentent quasiment le double du volume enregistré (7.035 VE) au mois de novembre précédent.



Top 3



Avec un niveau de vie supérieur à celui des Français, les Norvégiens privilégient depuis des années les modèles allemands et les Tesla. L’Audi e-tron a été la plus vendue des voitures électriques en 2020, avec 9.227 exemplaires livrés. Suivent les Tesla Model 3 (7.770 unités) et Volkswagen ID.3 (7.754). Pour de plus en plus de constructeurs comptant un, plusieurs ou l’intégralité d’électriques à leur catalogue, la Norvège constitue un terrain d’expérimentation rêvé et une vitrine exceptionnelle. C’est ce que reconnaissait Porsche en novembre dernier. Sur ce territoire, qui finance d’une certaine manière sa conversion à la mobilité électrique avec les revenus du pétrole et du gaz naturel, la Taycan a permis de doubler les ventes annuelles de la marque.



Des électriques à tous les coins de rue à Oslo



Comment s’imaginer l’ambiance d’une ville dans laquelle les voitures électriques se font de plus en plus présentes ? La chaîne Urbane Jungler permet de s’en faire une idée, notamment à travers la vidéo que nous vous proposons de découvrir ci-dessous. Vous prendrez la place d’un passager et pourrez vous amuser à compter les Tesla Model S et Model 3, Nissan Leaf, BMW i3, Volkswagen e-Up!, Kia Soul EV et autres modèles branchés dont des bus VDL.













Commentaires

Et pendant ce temps : https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/12/23/en-norvege-la-cour-supreme-valide-l-exploitation-petroliere-dans-l-arctique_6064317_3244.html

« la Norvège a toujours plus de mal à défendre un double langage, prônant d’un côté une morale climatique, avec, par exemple, sa forte densité de voitures électriques, mais pratiquant, de l’autre, une politique à tout-va d’exploitation du pétrole sur laquelle repose en partie son économie »

Tout est dit.

On appelle cela de l’optimisation environnementale :

– la combustion du pétrole hors des frontières fait que les émissions de GES de cette combustion ne sont pas comptées dans les émissions du pays,

– la fabrication des voitures électriques hors des frontières fait que les émissions de GES de cette fabrication ne sont pas comptées dans les émissions du pays,

– l’utilisation d’électricité hydroélectrique permet de revendiquer de très faibles émissions à l’usage des voitures électriques.

A noter aussi que les rentes du pétrole ont permis la construction de routes, de tunnels et de ponts pour le tout voiture que le pays ne va quand même pas renier. Auxquels il faut ajouter les nombreux liaisons en ferry (dont Express côtier) et les aéroports.

On est bien dans le greenwashing. Je pense que le problème réside plus dans les réseaux de stations de recharge que dans les véhicules/batteries électriques. Et à ce niveau, la France est en retard, comme toujours aurais-je tendance à dire. CF la pandémie. Ah, la fameuse exception française ...





