Norev reproduit la Polestar 1 au 1/43

Il est encore assez peu courant de trouver en France, à l’échelle du 1/43e ou du 1/18e, des reproductions de nouvelles voitures électriques ou hybrides rechargeables. Il est d’ailleurs parfois nécessaire de passer par un concessionnaire de la marque du vrai modèle pour en obtenir une. Norev s’était déjà aventuré sur le terrain de la mobilité branchée au 1/43e en proposant des Citroën C-Zero et Peugeot iOn en même temps que l’apparition des vraies voitures dans les réseaux PSA. Idem pour la e-Méhari bien plus réussie cette fois-ci par l’entreprise de Vaulx-en-Velin.



Polestar 1



Contre 35 euros, Norev propose la Polestar 1 avec son toit transparent dans 5 couleurs différentes de carrosserie : Blanc neige, Gris Osmium, Bleu nuit, Noir spatial, Magnésium argenté. Seule cette dernière dispose d’un intérieur noir. Sur les 4 autres présentations il est beige. Les encadrements de vitres et de calandre sont peints en noir avec les carrosseries blanche et argentée. Ils sont dans un rendu chrome autrement.



Pas d’ouvrant



Pour ceux qui rêvent d’essayer ou croiser cette voiture hybride rechargeable, la déception risque de se faire sentir devant une reproduction sans ouvrant et qui manque de finesse au niveau de la découpe des pièces de carrosserie. Le grain des peintures métallisées est trop grossier. Par comparaison, à la même échelle du 1/43e, et pour moins cher, IXO a mieux réussi sa Nissan Leaf 2018. De façon plus positive, Norev a bien reproduit les jantes, la calandre et la ligne de l’engin branché de la filiale de Volvo.

