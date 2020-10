Nissan vous invite à découvrir les coulisses de la création de l’Ariya















Le Nissan Ariya incarne également le nouveau design de la marque, qui rend hommage à ses racines japonaises tout en incluant une perspective innovante qui témoigne de la vision de la marque d’un monde toujours plus connecté et électrique. L’ouvrage digital Horizon explore le moindre détail de ce crossover électrique né du talent des designers de Nissan répartis dans le monde entier. Il lève le voile sur la genèse de sa création tout en permettant de découvrir son design et la manière dont il a été façonné.







Des documents exclusifs sur le parcours créatif



Ce livre numérique regroupe une iconographie inédite, des récits et des témoignages des équipes créatives, ainsi que des vidéos exclusives. Des documents qui offrent un véritable tour d’horizon des éléments qui ont permis de créer ce SUV résolument futuriste. Explorant les secrets de l’innovation du constructeur et impliquant les designers, les responsables couleurs & matières et les modeleurs de prototypes physiques et digitaux, cet ouvrage explicite parfaitement le parcours créatif qui a donné naissance au Nissan Ariya dont les caractéristiques ont été dévoilées en juillet dernier.

Il a été demandé à cette équipe de se lancer dans un voyage dans l’inconnu pour créer et fabriquer une voiture qui fasse avancer Nissan vers sur la voie d’un futur électrique et autonome. Une voiture qui irait complètement au-delà des attentes de ses clients. En effet, pour le Vice-Président de Nissan Design Europe, Matthew Weaver : « L’innovation peut se définir par le fait de regarder au-delà de l’horizon. Par le fait d’explorer les limites de la technologie et de la créativité pour créer quelque-chose de véritablement nouveau et d’attractif. »







Le nouvel icône de la vision Nissan Intelligent Mobility



Outre son design homogène et épuré qui ne ressemble à aucun autre, l’Ariya est également devenu le nouvel icône de la vision Nissan Intelligent Mobility. Pour Matthew Weaver, la manière dont les véhicules électriques façonneront la mobilité du futur doit s’envisager selon plusieurs critères. Il convient tout d’abord de s’assurer que les changements importants concernant les technologies intégrées à la voiture n’affectent pas son aérodynamisme. Avec son plancher plat au-dessus des batteries, le « tapis magique » de la plateforme technologique permet aussi de redécouvrir l’intérieur. Il a ainsi permis de rendre l’Ariya aussi spacieux qu’une grande voiture même si l’extérieur reste assez compact et agile.

Les véhicules électriques, et bientôt les véhicules autonomes, étant alimentées par des données, l’une des tâches essentielles des créateurs de véhicules électriques consiste à rendre leur utilisation absolument intuitive. Les commandes doivent être simples à utiliser et avec le design de l’Ariya l’objectif a été, en plus, de rendre cette expérience chaleureuse. Par ailleurs, tous les systèmes d’aide à la conduite ont été conçus de manière à créer un sentiment de détente dans l’habitacle. Enfin, il s’agit aussi de se fondre dans la vie numérique. Dans un véhicule électrique, l’idée d’une connectivité et d’une communication fluides est essentielle et le Nissan Ariya prend en compte tout ce que la voiture peut faire pour aider l’utilisateur dans sa vie quotidienne.



Nissan vient de publier un e-book dans lequel le constructeur dévoile les coulisses de la création de l’Ariya, son SUV avec lequel il entend ouvrir une nouvelle ère de la mobilité électrique. Premier véhicule à être basé sur la plateforme modulaire CFM-EV développée par l’Alliance Renault – Nissan, le Nissan Ariya est décliné en plusieurs versions dont la principale différence se situe au niveau de la capacité de la batterie. La version avec une batterie de 63 kWh est plutôt destinée à ceux qui privilégient les trajets urbains, tandis que celle dotée d’une batterie de 87 kWh, avec son autonomie pouvant atteindre jusqu’à 500 km, cible particulièrement ceux qui effectuent régulièrement des longs trajets.Le Nissan Ariya incarne également le nouveau design de la marque, qui rend hommage à ses racines japonaises tout en incluant une perspective innovante qui témoigne de la vision de la marque d’un monde toujours plus connecté et électrique. L’ouvrage digital Horizon explore le moindre détail de ce crossover électrique né du talent des designers de Nissan répartis dans le monde entier. Il lève le voile sur la genèse de sa création tout en permettant de découvrir son design et la manière dont il a été façonné.Ce livre numérique regroupe une iconographie inédite, des récits et des témoignages des équipes créatives, ainsi que des vidéos exclusives. Des documents qui offrent un véritable tour d’horizon des éléments qui ont permis de créer ce SUV résolument futuriste. Explorant les secrets de l’innovation du constructeur et impliquant les designers, les responsables couleurs & matières et les modeleurs de prototypes physiques et digitaux, cet ouvrage explicite parfaitement le parcours créatif qui a donné naissance au Nissan Ariya dont les caractéristiques ont été dévoilées en juillet dernier.Il a été demandé à cette équipe de se lancer dans un voyage dans l’inconnu pour créer et fabriquer une voiture qui fasse avancer Nissan vers sur la voie d’un futur électrique et autonome. Une voiture qui irait complètement au-delà des attentes de ses clients. En effet, pour le Vice-Président de Nissan Design Europe,Outre son design homogène et épuré qui ne ressemble à aucun autre, l’Ariya est également devenu le nouvel icône de la vision Nissan Intelligent Mobility. Pour Matthew Weaver, la manière dont les véhicules électriques façonneront la mobilité du futur doit s’envisager selon plusieurs critères. Il convient tout d’abord de s’assurer que les changements importants concernant les technologies intégrées à la voiture n’affectent pas son aérodynamisme. Avec son plancher plat au-dessus des batteries, lede la plateforme technologique permet aussi de redécouvrir l’intérieur. Il a ainsi permis de rendre l’Ariya aussi spacieux qu’une grande voiture même si l’extérieur reste assez compact et agile.Les véhicules électriques, et bientôt les véhicules autonomes, étant alimentées par des données, l’une des tâches essentielles des créateurs de véhicules électriques consiste à rendre leur utilisation absolument intuitive. Les commandes doivent être simples à utiliser et avec le design de l’Ariya l’objectif a été, en plus, de rendre cette expérience chaleureuse. Par ailleurs, tous les systèmes d’aide à la conduite ont été conçus de manière à créer un sentiment de détente dans l’habitacle. Enfin, il s’agit aussi de se fondre dans la vie numérique. Dans un véhicule électrique, l’idée d’une connectivité et d’une communication fluides est essentielle et le Nissan Ariya prend en compte tout ce que la voiture peut faire pour aider l’utilisateur dans sa vie quotidienne.









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire