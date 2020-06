Nissan transforme son NV400 en ambulance 100% électrique









« Zero Emission Tokyo » et est le fruit d’une intense collaboration entre Nissan, les pompiers de Tokyo et la préfecture de la capitale japonaise.

Pour Ashwani Gupta, Directeur Général en charge des opérations Nissan, « Ce NV400 100% électrique est un bon exemple des efforts de Nissan pour améliorer l’accessibilité des véhicules sans émission à l’échappement, aux particuliers, aux entreprises et aux pouvoirs publics ». C’est aussi la première fois qu’un véhicule d’urgence à usage officiel dépend uniquement de l’énergie durable plutôt que du carburant traditionnel.







Deux batteries pour une adaptation optimale aux besoins



Cette ambulance 100% électrique est équipée de deux batteries lithium ion. D’une capacité de 33 kWh, la première alimente un moteur électrique d’une puissance de 55 kW. Une motorisation grâce à laquelle les niveaux de bruit et de vibration sont nettement inférieurs à ceux d’une ambulance traditionnelle. Ceci contribue à un plus grand confort et à une diminution du stress pour les patients, tandis que l’absence de bruit permet au personnel ambulancier de mieux s’entendre.

D’une capacité de 8 kWh, la seconde batterie est conçue pour l’utilisation de la climatisation et des équipements électriques embarqués. Le véhicule est notamment équipé d’un brancard électrique qui facilite les opérations du personnel soignant. De par sa conception électrique, cette ambulance Nissan NV400 permet de remplir ses missions de manière particulièrement efficiente car elle réduit les frais de fonctionnement et de maintenance. A noter de plus que, dans le cas d’une panne de courant ou d’une catastrophe naturelle, l’ambulance peut également se transformer en source d’énergie mobile.







Gruau impliquée dans la transformation



Cette première ambulance 100% électrique qui circule désormais dans les rues de Tokyo a été réalisée sur la base d’un Nissan NV400, un modèle disponible commercialement en Europe. Conforme à la réglementation japonaise et répondant aux besoins des premiers secours, sa transformation a été exécutée par le carrossier Autoworks Kyoto, mais l’entreprise française Gruau est également impliquée dans cette conversion. C’est en effet la société, dont le siège est situé à proximité de Laval, qui a développé le pack transformant le NV400 en une ambulance robuste et pratique.

Spécialisée dans la transformation et l’aménagement de véhicules utilitaires, Gruau n’en n’est pas à son coup d’essai, notamment avec Nissan. L’entreprise a ainsi à son catalogue la transformation d’un Nissan NV400 pour accueillir des handicapés, avec un accès facile pour un ou deux fauteuils roulants et une modularité pouvant aller jusqu’à 9 places. Plus récemment, l’entreprise s’est vue confiée pour les marchés de l’Europe de l’Ouest, la transformation XXL de l’e-NV200 selon la solution développée par Voltia, qui permet de quasiment doubler son volume de chargement.





