Nissan présente le nouveau Nissan Note













Si le Nissan Note sera réservé au marché japonais, Nissan prévoit de lancer la motorisation e-Power sur certains modèles en Chine et en Europe. Ce sera notamment le cas du best-seller européen de Nissan, le crossover Qashqai dont la troisième génération inaugurera de son côté la toute nouvelle plateforme CFM-C. Dès la fin 2023, Nissan entend parvenir à un rythme de ventes annuelles d’un million de véhicules 100% électriques ou électrifiés. Et ce, tout particulièrement grâce à la motorisation e-Power.







La motorisation e-Power



Avec ce nouveau Nissan Note, l’objectif du constructeur est de rendre la technologie e-Power encore plus accessible, mais aussi de la développer pour augmenter encore le plaisir de conduite de ses utilisateurs. Pour Ashwani Gupta (Nissan’s chief operating officer) : « Essayer une motorisation e-Power, c’est comprendre instantanément les raisons de son succès. Elle procure des accélérations linéaires, le plaisir de conduite et l’agrément absolu d’une motorisation 100% électrique, mais sans contrainte : cette motorisation électrique n’a pas besoin d’être rechargée. C’est toute la force de Nissan e-Power ».



La motorisation e-Power est constituée d’un moteur électrique qui seul entraîne le véhicule. Mais pour ne pas avoir à le recharger sur le réseau électrique, le véhicule embarque un moteur thermique alimentant un générateur électrique qui produit l’électricité nécessaire pour recharger la batterie. Avec le nouveau Nissan Note, cette technologie reçoit de nombreuses améliorations par rapport à sa devancière. Le véhicule voit ainsi sa puissance augmenter de 6% et son couple moteur de 10%, tandis que les paramétrages rendent ses accélérations et reprises plus fluides qu’auparavant, le tout dans un silence accru.







Une nouvelle plateforme qui autorise un nouveau design



Basé sur une plateforme entièrement nouvelle, le nouveau Nissan Note incarne également le nouveau langage stylistique du constructeur, dénommé « Futurisme japonais intemporel ». Le motif de la calandre en V intègre des motifs rappelant l’artisanat japonais, tandis que ses lignes se poursuivent sur les flancs et jusqu’aux feux arrière, apportant une véritable continuité stylistique au Nissan Note. L’objectif du design était de développer un véhicule dynamique aux lignes pures et modernes ; et d’un dessin cohérent avec ses caractéristiques technologiques et son électrification.



A bord, l’électrification a permis de réduire considérablement l’emprise des éléments mécaniques dans l’habitacle. L’espace est ainsi totalement dégagé grâce à une console centrale et à un sélecteur de vitesse réduits. A l’image du Nissan Ariya, le tableau de bord est constitué de deux grands écrans accolés regroupant toutes les informations et technologies du véhicule. Le Nissan Note inaugure aussi la conduite assistée ProPilot avec Navi-Link. Une technologie qui aide à gérer la direction, les distances, le maintien dans la file et la vitesse, y compris dans les bouchons et jusqu’à l’arrêt lorsque le véhicule circule sur voie rapide.



Commentaires

Renault ne pourrait-il pas faire un produit équivalent ? Cela profiterait aux automobilistes qui ne peuvent pas recharger à domicile, dans des immeubles collectifs anciens. C’est une voiture à essence pas une voiture électrique. Rien de nouveau sous le soleil (nippon)….La technologie est déjà connue d’ailleurs (I3 Range Ext ou TM3 Rétrograde. Mazda MX30). Nissan en a depuis longtemps au Japon. Le moteur thermique (tjs l’huile l’entretien) sans omettre l’empreinte carbone de l’extraction du pétrole, du raffinage et du transport de ce dangereux liquide jusqu’aux pompes à essence.

Méfiez-vous de l’usurpation d’identité des hybrides dans la mobilité durable @ActiVE

La VE est elle aussi dans "l’usurpation d’identité" "dans la mobilité durable".

Regardez la pollution réelle et les émissions de GES sur le cycle de vie pour intégrer qu’il n’y a que les activistes pour encore croire qu’elle fait partie de la mobilité durable.







