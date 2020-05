Moto électrique : La naissance de Newron Motors en vidéo

Cofondateur en novembre 2016 avec Michel Sérafin de Newron Motors, Sébastien Mahut explique dans une vidéo de 2 minutes, diffusée aux inscrits à la newsletter du constructeur, comment est né et s’est concrétisé son projet de moto électrique. Il était encore étudiant quand il a réalisé son premier prototype.



XXIe siècle



L’ambition de Sébastien Mahut n’est autre que de créer « la moto du XXIe siècle : française, électrique, hautes performances ». C’est à Dassault Systèmes que l’on doit ce court film qui aboutit à la Newron EV-1, cet engin au look surprenant qui devrait être produit en une très petite série de 12 exemplaires. De quoi en faire déjà un modèle de collection dès sa sortie. Et c’est d’ailleurs bien dans cette idée que certains des premiers acquéreurs vont s’offrir cette machine.







Caractéristiques



D’une batterie de 16 kWh de capacité énergétique en alimentation d’un moteur 75 kW (240 Nm de couple), la Newron EV-1 devrait tirer une autonomie de 300 kilomètres. Cette configuration permet d’abattre le 0-100 km/h en moins de 3 secondes, avant d’atteindre une vitesse maximale de 220 km/h. Pour cette moto électrique de luxe équipée d’une selle recouverte de cuir traité Hermes et d’un cache batterie dont on voit surtout la fine feuille de bois marqueté incluse dans des strates de carbone (sauf finition en fibres composites), il faudra compter un budget de l’ordre de 60.000 euros.

Ajouter un commentaire