Mobilité électrique : Le Sigeif avance avec Izivia









le Sigeif (le Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France) a retenu la société Izivia pour assurer la pose, la maintenance et l’exploitation de son réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques en Ile-de-France. Filiale à 100% d’EDF, Izivia interviendra aux côtés de BIR entreprise spécialisée dans les travaux d’installation de réseaux souterrains d’eau, de gaz et d’électricité.



40 communes



Le choix de Izivia est l’aboutissement d’un travail mené depuis plusieurs mois par le Sigeif en lien étroit avec ses communes-membres et en concertation avec l’ensemble des acteurs de la mobilité électrique (bureaux d’études, associations professionnelles, associations d’usagers, opérateurs). Il permettra de donner un coup d’accélérateur au développement du réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques du Sigeif dont le déploiement a commencé dès octobre 2019 avec la pose de la première borne à La Celle Saint-Cloud. A ce jour, quarante communes ont déjà souscrit à ce service permettant de couvrir une population d’1 million d’habitants.



Des délais de raccordement réduits



Le marché attribué permettra de réduire considérablement les délais de raccordement des bornes de recharge grâce à un groupement de commande passé avec Enedis, partenaire associé par ailleurs très en amont. Ce groupement permet d’identifier les emplacements les plus adaptés au réseau de distribution électrique, en lien avec les communes.



Un réseau intéropérable



Cette contractualisation avec Izivia garantit l’interopérabilité avec d’autres réseaux de charge. Ceci répond à la volonté du Sigeif d’ouvrir le réseau à un maximum d’utilisateurs avec une grille tarifaire unique pour les abonnés et non-abonnés.



Prise en charge à 100%



Grâce à ce marché, le syndicat continue de monter en puissance dans le domaine de la mobilité électrique. Ce dispositif « clé en main » créé par le Sigeif et exploité par Izivia assure aux communes adhérentes du Sigeif un accompagnement technique et financier : Consultation des communes pour l’élaboration de schéma d’implantation ; Prise en charge à 100% par le Sigeif du financement des investissements et de la maintenance après transfert au syndicat de la compétence IRVE par les collectivités qui le souhaitent.



Commentaire d’Izivia



Christelle Vives, directrice générale d’Izivia, se réjouit « d’accompagner le Sigeif dans sa transition énergétique en l’équipant de bornes de recharge pour voitures électriques, infrastructures nécessaires au développement de la mobilité durable ».



Le Sigeif



Le Sigeif (



Izivia



Izivia, filiale à 100% d'EDF, propose des solutions de recharge pour véhicules électriques à destination des collectivités, des syndicats d'énergie, des entreprises et des copropriétés. A ce titre, Izivia apporte son expertise à ses clients via une gamme d'offres complète : fourniture et installation de bornes de recharge, supervision et maintenance des infrastructures et offres de services. Izivia, en tant qu'opérateur de mobilité pour tous, propose un Pass et une application pour smartphone qui permettent de se recharger sur plus de 100.000 points de charge en France et en Europe.





