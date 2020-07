Mobilité électrique : ABB équipe les autoroutes suisses









Primeo Energie et Alpiq E-Mobility lancent les premiers sites de recharge suisses sur l’autoroute A2 avec des chargeurs de véhicules électriques, un stockage d’énergie de batterie et un système de gestion de l’énergie du leader technologique ABB qui fournit ainsi une solution de mobilité électrique de bout en bout. Les stations inaugurales ont été ouvertes à Inseli et Chilchbuehl en présence de responsables suisses, dont Jürg Röthlisberger, directeur de l’Office fédéral des routes. La feuille de route prévoit vingt implantations construites autour des chargeurs rapides Terra High Power et Terra DC de ABB.



Réduction des émissions de CO2 en Suisse



Dans le cadre de l’engagement de la Suisse à réduire ses émissions de CO2 de 50% entre 1990 à 2050, l’Office fédéral des routes (OFROU) promeut le développement d’un réseau national de recharge en électrifiant une centaine d’aires de repos autoroutières qu’il exploite dans toute la Suisse.



De bout en bout



Beaucoup de ces emplacements ont peu ou pas d’alimentation électrique. Sous la responsabilité de différents services publics, les points de recharge peuvent afficher des coûts spécifiques. La solution de bout en bout d’ABB permet un nouveau modèle commercial pour Primeo Energie et Alpiq E-Mobility dans le secteur de la mobilité électrique à forte croissance, facilitant la gestion des coûts en temps réel avec des solutions de gestion intelligente de l’énergie. Ce qui garantit aux automobilistes un service fiable à prix constant. Responsable de la mobilité électrique chez Primeo Energie, Daniel Laager commente: « Le partenariat technologique avec ABB nous permet d’offrir à nos clients des conditions intéressantes tout en optimisant les coûts d’exploitation ».



Chargeur Terra 54



Les aires de repos d’Inseli et de Chilchbuehl sont équipées d’un chargeur Terra 54 de 50 kW qui offre des capacités de charge rapide CC régulières. Ce matériel constitue une pierre angulaire du portefeuille de recharge de ABB, leader du marché. Cette solution permet la recharge simultanée de deux voitures : rapide DC et accéléré AC. De plus, un chargeur haute puissance de 350 kW dans une configuration modulaire avec 2 bornes de recharge pour 2 véhicules électriques supplémentaires est capable d’alimenter la plupart des véhicules jusqu’à 200 kilomètres d’autonomie en 8 minutes seulement. Le partage dynamique de la puissance entre les bornes permet de recharger rapidement des véhicules plus puissants, tels que des camions ou des bus, sans avoir besoin d’une infrastructure dédiée.



Stockage



En tant que fournisseur de solution unique, ABB a également fourni un système de stockage d’énergie de batterie (BESS) de 170 kWh avec une puissance de 330 kW pour aider à réduire les coûts d’exploitation grâce au lissage des pointes de consommation. Ce qui diminue considérablement les frais pour les opérateurs et les consommateurs finaux. Cette architecture améliore aussi la disponibilité et la fiabilité du système. De plus, la gestion de l’énergie est facilitée par ABB Ability Optimax basé sur le cloud. Cette disposition technique est unique en Suisse pour les points de recharge de cette capacité.



Flexibilité et connectivité



Frank Muehlon, responsable des activités mondiales d’ABB pour les solutions d’infrastructure de mobilité électrique, a ajouté: « Un élément clé de notre mission zéro, les innovations d’ABB soutiennent la croissance d’une mobilité électrique durable et fiable. Nous nous engageons à simplifier les investissements des réseaux de bornes de recharge. La solution complète d’ABB permet de réduire les pics de demande et de réduire les tarifs associés plus élevés qu’ils encourent, en optimisant les coûts d’exploitation et en maximisant le retour sur investissement. Pour les fournisseurs d’énergie qui entrent dans le secteur de la mobilité électrique, les chargeurs ABB offrent toute la flexibilité, la connectivité et les fonctionnalités nécessaires pour permettre la réussite de ces nouveaux modèles commerciaux ». La même solution de mobilité électrique de bout en bout sera active avec les 3 autres bornes de recharge autoroutières Primeo Energie qui seront lancées en 2020.



Expertise inégalée



ABB possède une expertise inégalée dans le développement de solutions de transport durables. Depuis son entrée sur le marché de la recharge EV il y a une décennie, ABB a vendu plus de 14.000 chargeurs rapides ABB DC dans plus de 80 pays. ABB a récemment reçu le prix Global E-Mobility Leader 2019 pour son rôle de soutien à l’adoption internationale de solutions de transport durable.





