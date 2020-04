Mobileese, société de conseil, formation et ingénierie en mobilité électrique













Nouvel adhérent à l’Avem, Mobileese propose d’assister toutes les organisations (collectivité, entreprise, startup, fournisseur, etc.) afin de réussir toutes les étapes de leurs projets de mobilité électrique, incluant l’emploi de pile hydrogène. « Agrégeant une expérience métier et technique sur la mobilité et l’énergie de plusieurs dizaines d’années, l’équipe de Mobileese vous accompagne à tout moment de vos projets de mobilité et énergie (la mobilité électrique est une convergence naturelle). Cet accompagnement prend forme sur l’ensemble de la phase stratégique jusqu’au déploiement opérationnel. Il peut aussi se réaliser à une des étapes : l’étude, la conception, le choix des solutions et acteurs ou la mise en place », explique sur son site Internet Mobileese.



Conseil, stratégie, formation et accompagnement



Sur les différentes grandes étapes identifiées par Mobileese pour réussir un projet en mobilité électrique, la première lui permet de se positionner dans un rôle de conseil, stratégie, formation et accompagnement. La société propose ici d’intervenir de multiples façons : études (véhicule électrique à batterie de traction ou pile hydrogène, infrastructure de recharge, intégration dans le réseau électrique, services aux utilisateurs, amélioration du TCO, enjeux macro-économiques et business model) ; définition d’une stratégie à suivre (étude, implantation, schémas directeurs IRVE, plans d’électrification des flottes) ; définition et positionnement d’offre ou de produit ; veille prospective, technique et métier ; formations et montée en compétences des équipes (métier, écosystème, vente, réglementaire, solution, service) ; optimisation de la flotte et de vos services existants (plan de mobilité, transition décarbonée, conformité réglementaire) ; amélioration de l’efficacité et de la performance de la recharge ; services de mobilité aux utilisateurs ; optimisation des usages à l’aide des solutions digitales ; positionnement d’offres innovantes ; plateforme de données et panorama de l’écosystème global de la mobilité électrique (solutions, chiffres, acteurs, positionnement, modèle économique).



Etude, design et ingénierie projet mobilité électrique



Lorsque les contours du projet se dessinent davantage et que ses porteurs sont bien familiarisés avec les notions essentielles à connaître, Mobileese dispose encore de compétences éprouvées pour un engagement plus concret qui tient compte d’options et choix parfois pointus. La société a listé à ce niveau : atelier de design thinking, co-définition de cas d’usage ; analyse de faisabilité technique ; contribution à l’élaboration de normes et standards ; benchmark de solutions ou logiciels ; co-définition de processus métiers ; innovations technologiques (itinérance / roaming, smart charging, V2G / V2H / V2x, smart grid, flexibilité) ; étude de mise en œuvre, implantation, amélioration d’infrastructure IRVE ; co-construction de modèles économiques à partir d’études réalisées par Mobileese ; projets à valeur ajoutée multi-composantes (production, stockage, supervision, mobilité).



Déploiement opérationnel



L’étape suivante va consister à s’entourer des professionnels capables de passer à la concrétisation du projet sur le terrain. Là, à nouveau, Mobileese se propose d’accompagner cette phase qui nécessitera d’engager de nouvelles actions comme la rédaction de cahier des charges et l’évaluation d’offres reçues aux demandes formulées éventuellement par l’intermédiaire d’appels spécifiques. Mobileese peut fournir une assistance pour la passation de marchés, la maîtrise d’ouvrage ou d’œuvre sur les projets qui tournent autour de la mobilité et de l’énergie (installation d’infrastructure de bornes de recharge, production électrique EnR, autoconsommation, ombrière, stockage, station d’avitaillement en hydrogène).





Pour plus d'information



Mobileese

François Gatineau

10 rue de la mairie

78125 Orcemont



Tel : 06 30 89 50 31

Mail :

Site :



François Gatineau10 rue de la mairie78125 OrcemontTel : 06 30 89 50 31Mail : francois.gatineau@mobileese.com Site : https://mobileese.com/









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire