Mercane WideWheel Pro : Une trottinette électrique à 2 moteurs de 500 W













trottinette électrique à n’utiliser en France que sur des sites privés affiche des caractéristiques hors normes. Dommage, le Père Noël est déjà passé !



Puissance d’accélération…



« Découvrez une nouvelle sensation de liberté en naviguant sur cette machine élégante et puissante », promet le fabricant de cet engin équipé sur chacune de ses 2 très larges roues d’un moteur électrique de 500 W de puissance nominale (800 W crête). Pour les animer, une batterie lithium-ion 48 V 15 Ah placée sous la planche qui dote cette trottinette d’une autonomie jusqu’à 35 kilomètres et d’une vitesse de pointe de 42 km/h. La puissance de la motorisation ne sert pas uniquement à procurer des accélérations fulgurantes à son pilote pouvant peser jusque 100 kg : elle permet également de s’attaquer sans problème à des côtes d’une inclinaison de 30%.



…pour une conduite en douceur



Parmi les modifications apportées à la trottinette électrique Mercane WideWheel Pro d’origine : un cadre redessiné qui offre une stabilité et une longévité accrues ; un nouvel écran intelligent qui restitue la vitesse instantanée, le kilométrage cumulé, le niveau d’énergie de la batterie, permet de changer de rapport et sert au besoin de régulateur de vitesse ; 2 freins à disque de 120 mm pour des performances de freinage en adéquation avec les qualités dynamiques de l’engin ; éclairage à leds aux 2 extrémités. Pour le confort de son pilote, ce deux-roues, monté avec de généreux pneus airless 8 x 3,9 pouces, reçoit des suspensions avant et arrière à double ressort bien étudiées.



25 kg



