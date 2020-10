Mégane eVision, l’avenir électrique selon Renault









Luca de Meo, le nouveau CEO du Groupe Renault, a profité du lancement de Renault eWays, un évènement dédié à la mobilité électrique d’aujourd’hui et de demain, pour dévoiler la stratégie du constructeur pour atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2050, ainsi qu’une réduction de 50% de ses émission de CO2 par rapport à 2010 d’ici 2030. Un objectif qui passe par la commercialisation de nouveaux modèles qui, dès 2022, disposeront tous d’une version électrique ou électrifiée, mais aussi par le lancement en 2021 de la Dacia Spring électrique, la petite citadine branchée qui a pour ambition de rendre l’électrique accessible à tous, ainsi que par de nouveaux modèles bénéficiant de la toute nouvelle plateforme CMF-EV dédiée à l’électrique.

La Mégane eVision sera la première voiture du constructeur à être basée sur cette plateforme et Luca de Meo a présenté jeudi un showcar préfigurant la version de série qui sera dévoilée l’an prochain. Un showcar qui réinvente le modèle de la berline compacte en y associant les codes du coupé et du SUV. 25 ans après son lancement, la Mégane ouvrira une nouvelle page de son histoire avec la Mégane eVision qui incarne une rupture à la fois émotionnelle, innovatrice et technologique dans le cœur de la gamme Renault, tout en étant le premier représentant de la nouvelle génération des modèles 100% électrique du constructeur.







CMF-EV, une plateforme conçue pour le déploiement à grande échelle des véhicules électriques



Conçue par l’Alliance Renault – Nissan – Mitsubishi, la plateforme CMF-EV dédiée aux berlines 100% électriques est modulaire afin de s’adapter à de nombreux futurs véhicules de marque Renault ou Nissan. Elle permet d’intégrer de manière optimisée tous les éléments spécifiques à la motorisation 100% électrique. Elle accueille ainsi un nouveau groupe motopropulseur et une batterie ultra-fine d’une capacité énergétique de 60 kWh offrant une autonomie de plus de 450 km en cycle WLTP et de 280 km sur autoroute, assortie à des temps de charge très courts puisque la recharge rapide est possible à 130 kW sur les bornes en courant continu.

Le showcar Mégane eVision préfigure un comportement routier et une autonomie autorisant de nombreux usages, y compris pour sortir de la ville. Sur un long trajet, les recharges successives s’effectuent toujours avec un haut niveau d’efficacité. Ainsi, selon une étude de l’équipe de conception, un Paris-Lyon sur autoroute est réalisable dans un intervalle de temps comparable à un véhicule thermique. Même en plein hiver avec des températures négatives, seule deux pauses recharge de 30 minutes seraient nécessaires sur ce parcours grâce à l’isolation thermique renforcée de la batterie.







Un nouveau moteur innovant et performant



Le nouveau groupe motopropulseur électrique a été développé dans un souci de recherche aigüe d’efficience. Il s’agit du plus puissant moteur Renault, toutes énergies confondues. Il développe une puissance de 160 kW (217 ch), avec un couple de 300 Nm. De quoi passer de 0 à 100 km/h en moins de 8 secondes. Ce moteur reprend le principe du rotor bobine, véritable expertise de Renault, initié sur la Zoé. Une technologie qui, contrairement à celle des aimants permanents, augmente l’efficience énergétique et offre un excellent rendement sur autoroute. Le moteur est en outre refroidi par un système innovant à huile. Grâce à une température maîtrisée, le conducteur peut ainsi solliciter l’accélérateur au maximum et de manière répétée, sans perte de puissance.

Par ailleurs, l’architecture de la plateforme CMF-EV rend possible l’intégration d’un groupe motopropulseur de taille optimisée pour le confort et l’espace à bord. Le compartiment moteur dispose de suffisamment de place pour loger à la fois le nouveau groupe motopropulseur, l’onduleur et les éléments de climatisation. La forme de la batterie rend également possible la conception d’un plancher plat, et bas. Un maximum d’espace est libéré en hauteur, sans que les dimensions du véhicule ne soient augmentées, ce qui participe de l’aérodynamique globale, gage d’efficacité énergétique. Ainsi, sur le showcar Mégane eVision, l’espace à bord est digne d’un véhicule plus haut et plus long de 20 cm.



