McLaren Senna Ride-On : Une voiture électrique pour les 3-6 ans













Représentation électrique d’une thermique



Disponible dans le réseau McLaren ou dans les magasins Walmart et Target, ainsi que électrique qui reproduit cependant une sportive thermique (bouton-poussoir de démarrage qui active les sons du moteur McLaren Senna), est affiché aux environs de 500 euros.



6 présentations



La McLaren Senna Ride-On miniature est proposée en 5 présentations conformes aux modèles réels : noir, blanc, orange Mira, bleu Vega et rouge Memphis. Une sixième sera uniquement diffusée par le réseau McLaren. Jaune avec des insertions vertes, elle se veut être un hommage au triple champion du monde de Formule 1 Ayrton Senna, qui s’est illustré au volant de monoplaces McLaren. La commercialisation a commencé par le marché nord-américain. Fonctionnant en 6 V, c’est le 3e bolide de la marque à être reproduit de la sorte, après les modèles P1TM et 720S.Disponible dans le réseauou dans les magasins Walmart et Target, ainsi que sur le site Hipertoys.com , la monoplace dispose d’éléments séduisants pour les enfants. Ainsi : portes dièdres fonctionnelles, feux stop qui s’allument en appuyant sur la pédale des freins, éclairage avant et arrière, possibilité de diffuser de la musique à partir d’un périphérique USB ou d’une carte SD. Ce jouetqui reproduit cependant une sportive thermique (bouton-poussoir de démarrage qui active les sons du moteur), est affiché aux environs de 500 euros.Laminiature est proposée en 5 présentations conformes aux modèles réels : noir, blanc, orange Mira, bleu Vega et rouge Memphis. Une sixième sera uniquement diffusée par le réseau. Jaune avec des insertions vertes, elle se veut être un hommage au triple champion du monde de Formule 1 Ayrton, qui s’est illustré au volant de monoplaces. La commercialisation a commencé par le marché nord-américain.









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire