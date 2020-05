Made in France : la recharge rapide et ultra-rapide d’EVBox









EVBox se positionne comme le premier fabricant mondial de solutions de recharge pour véhicules électriques. Il s’est donné pour mission de contribuer à l’avenir d’une mobilité sans émission, grâce à des solutions de recharge intelligentes et évolutives pour les véhicules électriques.



Présentation



Société initialement néerlandaise, EVBox a été rachetée par Engie en 2017. Afin d’élargir sa gamme de solutions de recharge, cet adhérent à l’Avem a acquis en 2018 la société française EVTronic spécialisée dans la recharge rapide et ultrarapide. Face à une demande croissante en infrastructures de ravitaillement en énergie pour véhicules électriques, et afin de développer l’activité économique au niveau local et national, EVBox a fait agrandir et moderniser en novembre 2019 son site bordelais. Avec la création de 80 à 100 postes additionnels, ce dernier a aujourd’hui la capacité de produire 450 unités par mois et d’accueillir près de 200 employés.



Engagement « Made in France »



EVBox a maintenu et développé le savoir-faire et la production des chargeurs rapides (EVBox Troniq) et ultrarapides (EVBox Ultroniq) pour véhicules électriques dans sa filiale de Bordeaux pour les raisons suivantes :

- En disposant d’un site de production en France, EVBox s’assure de minimiser l’empreinte carbone de ses chargeurs et reste ainsi cohérent avec sa mission.

- EVBox Bordeaux est également le centre Recherche & Développement (R&D) pour les technologies de charge rapide et ultrarapide. La proximité entre le centre R&D et l’usine de production fait sens pour une meilleure transmission de l’information et une optimisation de la production.

- Les chargeurs EVBox Troniq et EVBox Ultroniq sont des technologies françaises innovantes dont la production nécessite un certain savoir-faire et EVBox est fier de pouvoir trouver ces talents qualifiés dans la région de Bordeaux.

- EVBox a la volonté de garder sa technologie et ses brevets en France. Cela permet par exemple aux équipes de Recherche & Développement de continuer à travailler dans le respect des consignes de sécurité et de préparer la reprise.

- L’équipe EVBox France grandit également et compte désormais 15 personnes dans ses bureaux de Paris (contre 5 début 2019). EVBox France est une équipe d’experts passionnés œuvrant pour le développement de l’industrie de la mobilité électrique. Ils conseillent des professionnels d’entreprises plus ou moins grandes pour les accompagner dans l’électrification de leur flotte et de leur site. EVBox équipe non seulement les concessions automobiles en France de groupes automobiles français (Groupes Emil Frey Motors France, PSA) et non-français (FCA), mais également des clients privés et particuliers en bornes de recharge.



Engagement « Made in Europe »



EVBox a annoncé, le 31 mars dernier, la création d’une nouvelle alliance ChargeUp Europe aux côtés de ChargePoint et Allego. Cette alliance travaillera sur la mise en œuvre de politiques européennes pour soutenir les investissements dans les infrastructures de recharge, lever les obstacles sur le marché et faciliter l’adoption de la mobilité électrique afin d’offrir une expérience fluide aux conducteurs de véhicules électriques.





Pour plus d'information



EVBOX France



112 Avenue Charles de Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE



Tel : 07 86 93 20 89

Mail :

Site :



112 Avenue Charles de Gaulle92200 NEUILLY SUR SEINETel : 07 86 93 20 89Mail : info.fr@evbox.com Site : https://www.evbox.fr/









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire