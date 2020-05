Made in France : Cobrane joue la carte de la proximité









Cobrane Design est une société fondée en septembre 2012 qui conçoit et fabrique des porteurs électriques, qui au départ étaient destinés à l’industrie et qui sont maintenant utilisés également pour la livraison urbaine.





Assurer les approvisionnements et être au plus proche des clients



Pour Raphaël Colombié, PDG de Cobrane et natif de Toulouse, l’implantation toulousaine s’est faite naturellement. « Nous avons cherché à sourcer les composants de nos véhicules au plus près de notre usine. Toutes les pièces fabriquées sur mesure en aluminium et en acier sont fabriquées en Occitanie. Nous utilisons de la mécano soudure, de l’usinage, du traitement de surface pour nos pièces et l’assemblage se fait dans notre usine de Colomiers.

Les pièces "standards" sont achetées dans les secteurs du cycle et du scooter, elles viennent d’Europe (principalement d’Italie) pour les accessoires : selle, fourche, accélérateur et comodos. Les autres pièces et notamment la chaîne de traction : moteur et contrôleur viennent d’Asie. Les packs batteries sont assemblés en France. »



Le dirigeant constate que cette stratégie de proximité est payante, car ses clients prennent de plus en plus en considération ces critères du « fabriqué localement ».



Cobrane fabrique aujourd’hui de petites séries. Leurs lots de fabrication sont de 50 unités ce qui leur permet d’être réactifs, agiles et de conserver une certaine proximité pour servir leurs clients. Ces derniers sont, pour le moment en France et bientôt en Europe, ils ont chacun des spécificités qu’il faut intégrer dans la chaîne de fabrication. La société pratique la différenciation retardée, c’est-à-dire qu’elle a un châssis de base qu’elle adapte et personnalise avec des accessoires à chaque commande client. La présence d’un atelier de fabrication à proximité leur permet ainsi d’offrir des délais serrés, une personnalisation du produit et un SAV très réactif si besoin.





Diversification et valeurs



Le marché historique de la société est la mobilité pour le « Facility Management », et en particulier les métiers de la maintenance, de la sécurité et de la propreté.



Les véhicules ont évolué vers des versions homologuées pour rouler sur la route. La société a donc développé notamment pour son client La Poste une gamme courte et longue pour la livraison du dernier km.



Cobrane met en avant 4 valeurs essentielles sur chacun de ses marchés qu’il résume avec l’acronyme ES2P :



l’Ecologie : les véhicules sont 100 % électriques et n’émettent aucune particule ;

la Sécurité : les véhicules sont bridés en vitesse et disposent d’un système de direction pendulaire ;

la diminution de la Pénibilité : les véhicules transportent des charges jusqu’à 100 kg à la place des techniciens ;

l’augmentation de la Productivité : les déplacements sont beaucoup plus rapides, il y a moins de perte de temps.



L’actualité et les perspectives de Cobrane



« Nous avons une actualité très orientée vers la livraison du dernier km du fait du confinement. Notre version Cobrane XL vient de commencer les tournées de livraison sur le centre-ville de Toulouse avec le transporteur URBY pour livrer le marché Victor Hugo (marché couvert historique à Toulouse). Il est équipé d’une caisse de 1 m3 permettant des rotations rapides avec un volume correspondant aux commandes.



Notre développement passera d’ici peu par une exportation en Europe de proximité » nous a indiqué Raphaël Colombié.



Nous remercions Raphaël Colombié pour son engagement à valoriser le travail local et lui souhaitons de continuer à se développer.









