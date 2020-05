Made in Europe : le fort ancrage français et européen du groupe Madic et de sa filiale Lafon













volonté d’indépendance et de maîtrise industrielle afin de garantir une offre toujours plus responsable, de qualité et adaptée aux évolutions du marché.





UNE EXPERTISE INDUSTRIELLE « MADE IN FRANCE »



Industriel français depuis 1959, LAFON, bénéficie depuis 10 ans, d’un espace de production dédié aux infrastructures de charge électrique sur son site de Bassens en Gironde (33). Sa souplesse industrielle et sa maîtrise technologique garantissent l’adaptabilité et la qualité de ses produits made in France. Dans le but de développer l’activité industrielle de ses filiales françaises, le groupe MADIC a signé, en décembre 2019, un accord de construction pour une future usine à Saint-André de Cubzac en Gironde. Ce nouveau site permettra de développer ses savoir-faire et de s’adapter à la capacité ainsi qu’à la diversité des produits attendus sur un marché en constante évolution technologique.





UNE SOLUTION DE PAIEMENT DÉVELOPPÉE EN ITALIE



Le groupe MADIC conçoit ses propres solutions de paiement en France et en Italie. Sa filiale MADIC Italia présente un terminal tactile compact, conforme aux normes de sécurité PCI 5.x, de très haute technologie qui s’intègre dans les bornes de recharge pour véhicules électriques.





MAGPAY-43, terminal tactile compact PCI 5.x





UNE DÉMARCHE D’ÉCO-CONCEPTION AXÉE SUR L’APPROVISIONNEMENT EUROPÉEN



En tant qu’acteur industriel du marché français et international, le groupe MADIC est soucieux de fabriquer localement des produits pour une transition énergétique durable. Ses filiales utilisent des composants de qualité conçus en Europe, et optimisent leurs flux logistiques en minimisant les transports pour l’assemblage des pièces.





UNE OFFRE COMPLÈTE DE BORNES DE CHARGE ASSOCIÉE A DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES



Acteur de la transition énergétique, LAFON France et LAFON Espana proposent une gamme complète de bornes de charges normales, accélérées, rapides et ultra-rapides pour véhicules électriques, de distributeurs de gaz naturel, ainsi qu’une offre de service complète du système de supervision à la maintenance des infrastructures.





Borne de charge électrique LAFON Pulse 150/300





En 2020, LAFON poursuit le développement de son offre pour une mobilité moins polluante mais aussi plus rapide et performante, avec deux nouveaux dispositifs : le smart charging & le V2G.



● Le smart charging permet d’optimiser l’infrastructure de charge en répartissant la puissance disponible. Ce procédé amène de réelles économies par une équation simple : une meilleure répartition de l’énergie pour une optimisation maximale.

● Le V2G permet d’élargir l’utilisation du véhicule, qui sert désormais au stockage d’énergie. Un moyen économique de répartir les énergies disponibles sur tout type de dispositif.



En parallèle, LAFON poursuit le développement de son offre avec la sortie d’une nouvelle borne de charge murale pour véhicule électrique conçue et fabriquée en France. Dans une démarche éco-responsable, chaque choix dans la conception de ce nouveau produit a été fait afin de limiter l’empreinte carbone. Dans le contexte de pandémie actuel, le groupe MADIC et ses filiales françaises et européennes, engagées pour la transition énergétique, consolident leurIndustriel français depuis 1959, LAFON, bénéficie depuis 10 ans, dSa souplesse industrielle et sa maîtrise technologique garantissent l’adaptabilité et la qualité de ses produits made in France. Dans le but dele groupe MADIC a signé, en décembre 2019,Ce nouveau site permettra de développer ses savoir-faire et de s’adapter à la capacité ainsi qu’à la diversité des produits attendus sur un marché en constante évolution technologique.Sa filiale MADIC Italia présente un, conforme aux normes de sécurité PCI 5.x, de très haute technologieEn tant qu’acteur industriel du marché français et international, le groupe MADIC est soucieux de fabriquer localement des produits pour une transition énergétique durable.Acteur de la transition énergétique,de distributeurs de gaz naturel, ainsi qu’une● Lepermet d’optimiser l’infrastructure de charge en répartissant la puissance disponible. Ce procédé amène de réelles économies par une équation simple : une meilleure répartition de l’énergie pour une optimisation maximale.● Lepermet d’élargir l’utilisation du véhicule, qui sert désormais au stockage d’énergie. Un moyen économique de répartir les énergies disponibles sur tout type de dispositif.En parallèle, LAFON poursuit le développement de son offre avec laDans une démarche éco-responsable, chaque choix dans la conception de ce nouveau produit a été fait afin de limiter l’empreinte carbone.





Pour plus d'information



LAFON



44, avenue Lucien Victor Meunier

33530 BASSENS



Tel : +33 5 57 80 80 80

Site :



