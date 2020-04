Made in Europe : Gravity Scooters, le spécialiste de la trottinette tout-terrain













« Made in Europe » avec aujourd’hui un coup de projecteur sur Gravity Scooters, l’un des pionniers de la trottinette tout-terrain. Entreprise familiale implantée à Mediona, à proximité de Barcelone, Gravity Scooters a choisi de fabriquer ses trottinettes de montagne haut de gamme en Espagne, avec des matières premières « Made in Europe ». Un choix dicté par le fait que ce pays dispose d’ateliers spécialisés et d’avant-garde dans la fabrication de châssis pour l’industrie moto et automobile. Un moyen aussi d’exercer un contrôle total de la fabrication et de pouvoir travailler à l’amélioration constante de ses produits, avec une flexibilité et une rapidité qui seraient impossibles s’ils étaient fabriqués en Chine.

Par ailleurs, Gravity Scooters s’efforce de lutter contre l’obsolescence programmée et s’attache à rendre ses trottinettes les plus durables possible en utilisant des matériaux de grande qualité et en tirant profit de la grande expérience de ses dirigeants, Quintin Desmonts et Judith Garcia, qui travaillent depuis près de 20 ans dans la conception de trottinettes ou dans des services d’ingénierie du monde de l’automobile. Une expérience qu’ils ont utilisée pour concevoir des trottinettes destinées principalement aux ballades en montagne, et plus particulièrement en descente.





L’histoire et la philosophie de Gravity Scooters



Gravity Scooters a été créée en 1994 pour fabriquer les premières trottinettes de descente alors qu’à l’époque rien n’existait de comparable sur le marché. Pour ces pratiquants réguliers de motocross, de VTT et de ski, l’objectif était de créer un engin alliant liberté et sécurité afin de profiter pleinement de la montagne. Un objectif atteint grâce à la conception de trottinettes particulièrement équilibrées et offrant les meilleures sensations. Un résultat rendu possible par l’utilisation d’une grande planche en bois, ne présentant aucun obstacle entre les pieds et suffisamment longue pour que le pilote se positionne en position de surfeur.

Par ailleurs, la géométrie du châssis des trottinettes de descente de Gravity Scooters, ainsi que la faible hauteur de la planche au sol, renforce les sensations tout en rendant la conduite plus sûre et 100% intuitive. Une grande planche pour placer vos pieds, ainsi qu’une position relative du guidon et une légère inclinaison à l’avant constituent, selon Gravity Scooters, les facteurs clés des sensations inoubliables procurées par ses produits : les trottinettes de descentes, mais aussi des trottinettes dédiées à la pratique du mushing pour se balader sur les chemins en attelage avec 1 ou 2 chiens.







Une gamme de trottinettes électriques



Des sensations que l’on retrouve également avec la gamme de trottinettes électriques que Gravity Scooters a lancé pour répondre à la demande croissante de l’écomobilité et du loisir. Une gamme comportant plusieurs produits répondant à des usages spécifiques. Très polyvalente, l’E-M10 est une trottinette idéale pour une utilisation quotidienne sur n’importe quel terrain. Un engin stable, confortable et sûr transformant chaque utilisation en un moment de loisirs. Son moteur de 500 W lui donne suffisamment de puissance pour gravir des pentes raides.

L’E-Urban Black est lui conçu pour un usage urbain et peut parfaitement être utilisé pour aller au travail ou pour simplement se promener en ville en prenant un maximum de plaisir. Le modèle E-Core est au contraire conçu spécifiquement pour la montagne. Avec cette trottinette silencieuse et stable, toute descente se révèle amusante. Son moteur puissant de 1 000 W lui permet de franchir allègrement les pentes les plus raides, tandis que son centre de gravité bas, son châssis en acier renforcé et ses composants de descente haut de gamme (pneu 19’’ x 2,5 de large, freins à disque, large guidon et fourche de 130 mm) en font un engin de mobilité électrique idéal pour une utilisation en montagne.







