Louez ou achetez votre voiture électrique d’occasion avec Greenmove

Greenmove ambitionne de rendre la voiture électrique accessible au plus grand nombre. Ce nouvel adhérent à l’Avem a pour cela imaginé différentes offres qui vont de l’essai jusqu’à l’achat, en passant par une location à plus ou moins longue durée.



Un accompagnement pour gommer l’hésitation



A la genèse de la création de Greenmove, un constat : « Les automobilistes hésitent à acheter un véhicule électrique d’occasion [car] ils ne sont pas confiants vis-à-vis de l’état de santé de la batterie et de l’autonomie ». Voilà pourquoi la jeune entreprise a imaginé un accompagnement qui facilite le passage à la mobilité branchée et s’étend « du choix du véhicule aux questions de recharge ». Une activité qui place Greenmove comme spécialiste professionnel pionnier du véhicule électrique d’occasion. Un rôle pris très à cœur et qui le pousse à ne proposer une voiture électrique que « si elle répond vraiment à vos besoins ».



Plaidoyer pour l’occasion



Première raison invoquée par Greenmove pour encourager le passage à la mobilité électrique avec un véhicule d’occasion : un investissement moindre. Pour étayer cet argument, la startup s’appuie sur UFC-Que Choisir. L’organisme de consommateurs a mis au jour que le coût total de possession d’un véhicule électrique d’occasion est inférieur de 30% à celui d’un modèle thermique équivalent. L’entreprise va plus loin en introduisant une dimension vertueuse supplémentaire : « L’occasion permet de faire rouler les voitures plus longtemps et correspond à un mode de consommation plus durable ».



Occasion en bonne santé



Greenmove garantit tous les modèles de voitures électriques qu’il propose 6 mois ou 7.500 kilomètres. Et ce, après un diagnostic complet qui assure de recevoir un exemplaire en parfaite santé mécanique, électrique et électronique. L’opération porte en particulier sur







Essai sur 3 à 6 mois



Afin de procurer une expérience client maximale, Greenmove répartit son offre en 3 formules. La première s’apparente à une location de courte durée, sur 3 à 6 mois. Grâce à un engagement minimal du client, cette proposition très peu courante en France permet de passer à la mobilité électrique en douceur. Le temps d’évaluer si une voiture branchée correspond bien à ses propres besoins et s’insère parfaitement dans l’environnement du foyer. Le professionnel propose à ce jour une quinzaine de modèles (Renault Zoé, Nissan Leaf et BMW i3), en diverses finitions, qui peuvent être louées de cette façon. Pour chacune, une fiche détaille l’état général et le niveau d’équipement, ainsi que les caractéristiques principales (Date de mise en circulation, kilométrage, couleur, etc.). La grille tarifaire débute à 255 euros pour une Renault Zoé de fin 2015 en finition Zen avec batterie 22 kWh et 8.400 kilomètres au compteur. A la suite de cette étape, les personnes ayant bénéficié de cette formule pourront éventuellement embrayer sur un achat ou une location longue durée chez Greenmove.



LLD sur 1 à 4 ans



Ces mêmes voitures électriques peuvent être obtenues dans le cadre d’une location longue durée sur une plage de 1 à 4 ans. Plusieurs Zoé sont proposées à partir de 158 euros par mois. Les loyers à acquitter mensuellement pour les Nissan Leaf (Génération 1, batterie 30 kWh) et BMW i3 (batterie 22 kWh et prolongateur d’autonomie) démarrent respectivement à 267 et 396 euros sur les exemplaires disponibles au 29 juillet 2020. Pour plus de tranquillité, l’entretien peut être intégré au contrat contre 25 euros supplémentaires sur les mensualités. Une location longue durée exclut en général la possibilité de racheter le véhicule concerné au terme de la durée. Greenmove a cependant envisagé que ses clients puissent tomber amoureux de l’exemplaire loué. Une possibilité d’ouverture à étudier au cas par cas.



Achat



Le parc des véhicules électriques disponibles offre sa base également à l’achat. Les prix démarrent respectivement à 8.390, 18.990 et 27.000 euros pour les Renault Zoé, Nissan Leaf et BMW i3. De nouveaux modèles viendront étoffer cette flotte qui a déjà séduit plusieurs clients depuis l’ouverture du service. A noter que les formules d’achat et de LLD sont aussi proposées aux professionnels avec de nombreuses distinctions. Ces dernières vont d’une aide pour réaliser un plan de mobilité personnalisé jusqu’au covering publicitaire, en passant par l’entretien possible auprès des 1.500 garages partenaires et le diagnostic des installations électriques préalable à l’ajout de points de recharge sur sites.



Fiches et documents d’information



Pour plus d'information



Greenmove

Aurélien Tardieu

21 Place de la République

75003 PARIS



Tel : 01 84 60 90 40

Mail :

Site :



Aurélien Tardieu21 Place de la République75003 PARISTel : 01 84 60 90 40Mail : contact@greenmove.fr Site : www.greenmove.fr









