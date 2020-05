Lightning Mobile, station de recharge DC 50 kW pour véhicules lourds













station de secours à embarquer dans un fourgon ou sur une remorque ne sera certainement pas proposée chez nous. Son concept est cependant suffisamment intéressant pour le présenter.



Unité mobile de secours



A l’origine, Lighning Systems a développé sa station mobile connectée comme unité de secours capable d’effectuer, jusqu’à 50 kW de puissance, la recharge de camions, bus et utilitaires légers électriques. Via son connecteur de sortie Combo CCS type 1 exploité aux Etats-Unis, il est également compatible avec nombre de voitures particulières électriques circulant sur le territoire. Il prend place dans une remorque ou un utilitaire capable d’embarquer une charge pesant 1.700 kilos environ et de rejoindre des lieux dépourvus, momentanément ou non, en bornes de recharge.







Pas de travaux



Lightning Mobile peut aussi être affecté en permanence à un site qui n'aura pas à bloquer un espace spécifique à la recharge et/ou à supporter d'importants travaux de génie civil. Il lui faut juste une entrée réseau jusqu'à 19,2 kW pour régénérer ses propres batteries d'une capacité énergétique de 192 kWh. En profitant pour cela des heures creuses, il est possible de se constituer une réserve de recharge à exploiter à n'importe quel moment de la journée. A condition d'être lui-même branché en permanence, il peut faire le plein des packs de véhicules jusqu'à la hauteur de 460 kWh par 24 heures. Un système de refroidissement des batteries internes est prévu pour leur bonne durée de vie. Pour diverses raisons, dont les différences de caractéristiques électriques entre l'Europe et les Etats-Unis, cette









