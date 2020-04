LG Chem investit massivement dans les batteries à nanotubes de carbone

Grâce à l’emploi de nanotubes de carbone comme conducteur complémentaire au niveau de l’anode, la conductivité des batteries lithium-ion s’améliore d’environ 10%. Il permet aussi de réduire de 30% le recours aux autres matériaux (nickel, cobalt et manganèse) présents sur cette électrode. Au final, les accumulateurs obtenus avec cette technologie bénéficient de meilleures capacité énergétique et durée de vie.



X4 en 5 ans



Selon les estimations, le marché mondial des nanotubes de carbone devrait plus que quadrupler en 5 ans, passant de 3.000 tonnes en 2019 à 13.000 tonnes en 2024, avec une progression quasi linéaire d’environ 34% par exercice. Afin de suivre ce mouvement, LG Chem prévoit d’investir, d’ici le premier trimestre 2021, l’équivalent de 50 millions d’euros dans son usine de Yeosu, tout au Sud de la Corée. Cette enveloppe lui permettra d’augmenter de 1.200 tonnes sa capacité annuelle de production de nanotubes de carbone, pour un total de 1.700 tonnes.



Véhicules électriques



En se concentrant de façon précoce sur les batteries à nanotubes de carbone, LG Chem espère les proposer au plus vite aux constructeurs de véhicules électriques à un tarif concurrentiel. L’entreprise coréenne s’intéresse depuis 2011 au sujet, ayant déjà mis en service une ligne de production pilote en 2013 d’une capacité annuelle de 20 tonnes. LG Chem a déjà déposé 250 brevets qui touchent de près ou indirectement à ces matériaux composés d’une ou plusieurs feuilles d’atomes de carbone enroulées sur elles-mêmes et formant un tube.

Ajouter un commentaire