Les véhicules électriques poursuivent leur progression en septembre















Même si celles-ci jouent un rôle et atténuent l’écart de prix qui existe encore avec les véhicules thermiques équivalents, les français semblent de plus en plus enclins à aller vers une mobilité propre qui préserve l’environnement et améliore la qualité de l’air. Le phénomène est également accéléré par l’offre des constructeurs qui proposent désormais de nouveaux modèles électriques et hybrides rechargeables performants. Une offre qui devrait encore augmenter dans les prochains mois, ce qui laisse augurer une poursuite de la progression en part de marché des véhicules électrifiés rechargeables.







La Volkswagen ID.3 fait son entrée dans le Top 5



Au du mois de septembre, 10 011 véhicules électriques particuliers ont été immatriculés, soit une progression de 138% par rapport au même mois de 2019. La Renault Zoé figure toujours largement en tête avec 2878 exemplaires devant la Peugeot e-208 (1230 unités). Après sa contre-performance des mois de juillet et août durant lesquels elle n’arrivait qu’en dixième position du classement, la Tesla Model 3 se hisse sur le podium avec 1083 immatriculations. Derrière, la Volkswagen ID.3 fait son entrée dans le classement dès le premier mois de ses livraisons avec 616 unités. Viennent ensuite le Kia e-Niro (583) et le Kona de Hyundai (559), suivis plus loin par l’Opel Corsa-e (400) et le Peugeot e-2008 (376).

A noter que l’électrique représente 5,9% des immatriculations de véhicules particuliers et que les 10 véhicules les plus vendus constituent 82% du marché. Du côté des utilitaires légers électriques, la progression n’atteint pas la même ampleur que celle des véhicules électriques particuliers, mais elle est tout de même réelle avec une augmentation de 37% par rapport à septembre 2019. Au total, 706 utilitaires légers électriques ont été immatriculés, avec Renault qui occupent toujours les deux premières places (251 exemplaires pour le Kangoo ZE et 129 pour la Zoé). Derrière, le Nissan e-NV200 et la Peugeot e-208 se partagent la troisième place du classement avec 61 unités chacun.







Le Renault Captur en tête des hybrides rechargeables



Portés par l’arrivée de nouveaux modèles, les véhicules hybrides rechargeables accentuent encore leur formidable progression enregistrée ces derniers mois. Celle-ci est ainsi de + 486% par rapport à septembre 2019 et, avec 7867 exemplaires immatriculés, l’hybride rechargeable a représenté le mois dernier 3,7% des immatriculations de véhicules légers. Le Renault Captur fait une entrée fracassante dans le Top 10 en s’installant directement à la première place avec 899 unités. Il devance assez nettement le Peugeot 2008 (583 exemplaires), tandis que derrière la lutte est assez serrée entre le Volvo XC40 (485), le Mercedes GLC (460) et l’Audi Q5 (440).

Les 10 véhicules hybrides rechargeables les plus vendus totalisent 58% du marché, tandis que 47 autres modèles se partagent les 42% restants. Le baromètre de septembre fait également le point sur les infrastructures de recharge dans les différents pays européens. En nombre de points de charge, les Pays-Bas arrivent en tête avec 58302 points de charge installés à début septembre. L’Allemagne est en seconde position (41461), tandis que pour la troisième position la France (32041) devance de peu le Royaume-Uni (30129) et largement la Norvège (16670).







Pour plus d'information



AVERE-France



22 avenue Jean Aicard

75011 Paris



Tel : 01 53 25 00 60

Mail :





22 avenue Jean Aicard75011 ParisTel : 01 53 25 00 60Mail : association@avere-france.org









