Les véhicules électriques et hybrides rechargeables passent la barre des 10% de parts de marché

















Si les ventes de véhicules électriques poursuivent leur belle dynamique (+129%), notamment auprès des particuliers qui représentent 60% des acquéreurs, les ventes d’hybrides rechargeables ont carrément explosé (+399%) en ayant particulièrement séduit les professionnels qui constituent les deux-tiers des acheteurs. Profitant pleinement de la sortie de nouveaux modèles qui ont d’emblée trouvé leur public, les immatriculations d’hybrides rechargeables se situent désormais au même niveau que celles des véhicules électriques.







La Peugeot e-208 confirme son succès



En octobre, 10 043 véhicules électriques particuliers ont été immatriculés. Si la Renault Zoé occupe toujours la tête du classement avec 2 507 unités, le mois est marqué par l’excellente performance de la Peugeot e-208 (1 988 exemplaires) qui confirme ses bonnes performances enregistrées depuis son lancement. Sur la troisième marche du podium, on retrouve deux modèles ex-aequo avec 678 immatriculations : le Kia e-Niro et la Renault Twingo Electric qui fait une brillante entrée dans le Top 10 des ventes. Le Kona de Hyundai (627) et la Volkswagen ID.3 (524) suivent dans ce classement au sein duquel ne figure pas ce mois-ci la Tesla Model 3 dont les livraisons sont décidément très en dents de scie.



A noter que les dix véhicules électriques ont représenté 83% du marché en octobre et que 1 659 immatriculations ont été enregistrées sur 26 autres modèles. Les véhicules utilitaires légers électriques ont pour leur part progressé de 36% par rapport au mois d’octobre 2019. 940 exemplaires ont été immatriculés avec en tête le Renault Kangoo (431) devant la Zoé (102) et la Peugeot e-208 (71). Tir groupé ensuite autour d’une cinquantaine d’exemplaires vendus pour le Volkswagen e-Crafter, le Nissan e-NV200, le Peugeot Expert, le Goupil G4 et le Citroën Jumpy. A noter que les 10 véhicules les plus vendus représentent 95% du marché.







Les hybrides rechargeables au plus haut



Les hybrides rechargeables sont les grands gagnants de ce mois d’octobre avec une progression de 399% par rapport au même mois de 2019. 10 043 véhicules ont été immatriculés, ce qui porte leur total à 50 681 depuis le début de l’année 2020, soit une progression de 267% du cumul 2019/2020. Après une entrée fracassante directement en tête du classement en septembre, le Renault Captur confirme son leadership en améliorant encore nettement son score avec 1 693 exemplaires vendus. Assez loin derrière, notons la belle seconde place du Citroën C5 Aircross (926 unités). L’Audi Q5 occupe la troisième marche du podium (612), suivi par le Mercedes GLC (513) et la Golf de Volkswagen (470).



Le baromètre du mois d’octobre fait également un focus sur les ventes de véhicules rechargeables en Europe, du mois de janvier au mois de septembre. Concernant les véhicules électriques, c’est l’Allemagne qui arrive en tête avec 98 610 immatriculations, devant la France (70 587), le Royaume-Unis (66 611), la Norvège (48 175) et les Pays-Bas (28 852). L’Allemagne est encore plus nettement en tête pour les hybrides rechargeables avec 105 882 immatriculations, devant cette fois le Royaume-Uni (42 277), la France (40 287), la Suède (40 264) et enfin la Norvège (19 357).



