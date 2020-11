Les utilisateurs témoignent en vidéo sur la chaîne YouTube de l’AVEM

















Aujourd’hui, nous inaugurons la rubrique « les utilisateurs témoignent » de notre chaîne YouTube.



A travers cette nouvelle rubrique, nous souhaitons donner la parole aux utilisateurs de véhicules électriques pour leur permettre de partager leurs sentiments sur ce moyen de transport.



Un de nos administrateurs, Jacques Le Balle, qui est passionné par la création de vidéos, propose de faire de courtes séquences présentant des utilisateurs qui nous dévoilent leurs ressentis sur leurs véhicules électriques. Les vidéos aborderont les véhicules mais également la recharge.



Vous pourrez découvrir chaque mois de nouvelles vidéos.



Que vous soyez utilisateur de voiture électrique, de moto, de scooter, de vélo à assistance électrique, de trottinette, de bus, de camion, de bateau ou d’un autre véhicule électrique, dans le cadre du travail, pour les trajets du quotidien ou pour les loisirs, nous vous invitons à nous faire part de votre retour d’expérience.



Si vous habitez dans les Alpes-Maritimes et que vous souhaitez être interviewé, nous vous invitons à nous contacter en nous indiquant vos coordonnées (nom, prénom, adresse, email, téléphone), le type de véhicule et le nombre de km effectués chaque semaine à l’adresse suivante

Nous reviendrons vers vous dès que le confinement sanitaire sera terminé.



Nous avons à cœur de promouvoir la mobilité électrique et le développement se fait avec la vulgarisation apportée par chacun d’entre nous 😊.



La 1ère interview, filmée avant le confinement, est disponible ci-dessous :









Pour suivre notre chaîne,

