Les quadricycles Ligier électriques Pro tous assemblés à Boufféré (85)

Ce n’est pas une nouveauté pour la ville vendéenne où a été produite la Microcar électrique dès 2010, après un investissement de 6 millions d’euros qui a permis d’installer une ligne de production spécifique. Le site connaît une nouvelle poussée vers le mobilité branchée dans le cadre du projet « Step 2023 » qui concerne aussi l’usine d’Abrest, dans l’Allier. Amorcé en 2019, et crédité d’une enveloppe de 11 millions d’euros, il bénéficie du soutien du fonds de modernisation automobile déployé dans le cadre du plan France relance.



Pulse 4 déjà transféré à Boufféré



La production du quadricycle électrique Pulse 4 a déjà basculé de l’Allier à la Vendée depuis plusieurs mois, avec l’objectif « de regrouper toute la production Ligier Professional sur un seul et même site ». Le groupe reconnaît que la réorganisation qui lui a permis de davantage mettre en avant ses modèles branchés pour les professionnels, dont les services postaux de plusieurs pays européens (France, Italie, Belgique, Portugal, etc.), lui a servi à « prendre la place de leader sur le marché des quadricycles légers en Europe ». Un développement qui s’accompagne de la création de postes pour renforcer les effectifs. En 2019, ce sont presque 14.500 quadricycles qui sont sortis des usines de Boufféré et Abrest, avec une part de 46% sur le marché européen.



Step 2023 : Un nouveau véhicule électrique



Le programme Step 2023 vise au développement de gammes toujours plus propres en quadricycles lourds et légers, à destination des particuliers comme des professionnels. Trois axes ont été pour cela identifiés, dont les 2 premiers sont la dépollution des moteurs thermiques, et la modernisation de l’outil productif afin de parvenir à de meilleures performances environnementales au cours de la phase de production. Le dernier point concerne le développement d’un nouveau véhicule 100% électrique innovant. Des informations plus précises devraient prochainement être communiquées à ce sujet.



Gamme professionnelle électrique



Ligier propose d’adapter sur mesure ses véhicules électriques réservés aux professionnels. Son offre, sortant de l’usine vendéenne, repose sur 3 bases : le tricycle pendulaire Pulse 3, et les 2 présentations du quadricycle Pulse 4 (versions compacte L1 et longue L3). Le constructeur touche aussi au développement des navettes autonomes électriques. Ainsi en ayant développé, pour le compte de la société EasyMile, l’EZ10, un engin pouvant transporter jusqu’à 15 personnes sans conducteur à bord. C’est le modèle de navettes électriques le plus déployé au monde, avec une présence active dans plus de 25 pays.

