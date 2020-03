Les news de mars 2020 d’EVBox













EVBox électrifie le groupe PSA et ses conducteurs



Le groupe PSA a sélectionné Engie et EVBox comme partenaires pour fournir des solutions de recharge en France et dans toute l’Europe. Il investit massivement dans divers projets d’électrification afin d’offrir un voyage fluide à ses clients roulant électrique (ainsi qu’à ceux envisageant cette possibilité). Depuis 2019, EVBox a équipé la plupart des concessions européennes de PSA dans plus de 26 pays (dont les concessions Peugeot et Citroën des Groupes Emil Frey Motors France et Bernard en France).

Accès à l’article complet



Plus de 300.000 véhicules électrifiés sur les routes françaises



Avec plus de 14.000 véhicules électrifiés en février 2020, soit une part de marché de 8%, la mobilité électrique vit un début d’année historique ! Avec une offre de véhicules électriques plus étoffée, les parts de marché se rapprochent : pour le deuxième mois consécutif, la Peugeot e-208 vient challenger la Renault Zoé, leader historique du classement français. Tous les détails sont dans cette



La conférence rEVolution au format digital



Par principe de précaution, le grand rendez-vous annuel de la mobilité électrique rEVolution est décalé au 8 septembre 2020. Nous vous donnons tout de même rendez-vous mardi 31 mars 2020 de 14 à 16 h pour suivre la première édition digitale de rEVolution en streaming. Au programme : des interviews d’experts, des annonces sur le secteur et bien d’autres surprises...

Et ça fonctionnera mieux que les bornes EvTronic de la métropole Grenobloise qui sont parait-il non réparables, et en tout cas en panne depuis plusieurs années pour certaines ?



