Les enseignements du baromètre régional de la mobilité électrique











Une dégradation due d’une part à l’augmentation des voitures électriques en circulation, mais aussi à un ralentissement de l’augmentation du nombre de points de charge qui s’est élevée à +15% par rapport à mars 2019, alors que l’augmentation annuelle était de +20 à +30% lors des années précédentes. Un résultat lié notamment à la fin des installations de réseaux suite aux premiers programmes d’aides, ainsi qu’à la disparition de la plupart des bornes du réseau Corri-Door.





La charge accélérée domine



Le baromètre de mars 2020 met également en évidence que la part des bornes de recharge déployées en voirie ou sur des sites publics (47%) a diminué de 7 points par rapport à mars 2019, signe de l’augmentation croissante du nombre de bornes installées dans les parkings (33%). Les 20% restants étant implanté en entreprise ou au sein de centres commerciaux. Par ailleurs, si l’on distingue les points de charge en fonction de leur puissance, la charge accélérée (de 11 à 49 kW) domine nettement avec 20 149 points de charge contre 7 649 pour la charge normale (<11 kW) et seulement 1 780 pour la charge rapide (>50 kW).

Pour la charge rapide, l’arrêt de 189 bornes du réseau Corri-Door est un coup dur au moment où les déplacements en itinérance augmentent en raison des progrès en termes d’autonomie des derniers modèles électriques sortis par les constructeurs automobiles. Même si le réseau Ionity est appelé à se déployer, d’autres alternatives devront être développées pour répondre aux besoins des utilisateurs. Ceci d’autant plus que la nouvelle politique tarifaire du réseau Ionity n’est guère attractive, au moins pour les possesseurs de véhicules de marques ne faisant pas partie du consortium associé à ce réseau de charge rapide.









Une analyse région par région



Un autre volet du baromètre de la mobilité électrique met en lumière les fortes disparités entre les régions en matière d’infrastructures de charge. L’Île de France semble la mieux lotie avec 4 338 points de charge, mais il est à noter que la majorité d’entre eux (2512) concerne de la charge normale, donc de faible puissance, et que l’on y trouve très peu de points de charge rapide. Les régions Occitanie, Auvergne-Rhône Alpes et Nouvelle Aquitaine comportent beaucoup plus de points de charge rapide, mais également plus de points de charge accélérée. De quoi répondre sans doute mieux aux besoins des utilisateurs, d’autant plus que ces régions sont moins peuplées que l’Île de France.

En queue de classement, les régions Centre-Val de Loire (1512), Pays de Loire (1493), Bourgogne-Franche Comté (1175) et surtout Corse (65) sont très en retard en nombre de point de charge, même si ce retard est un peu moins important lorsque l’on considère le nombre de points de charge pour 100 000 habitants. Une donnée que le baromètre de l’AVERE illustre par une cartographie faisant apparaître l’ensemble des départements. Espérons que ce déséquilibre régional s’atténuera progressivement avec les futurs déploiements de bornes de recharge. Des déploiements qui, comme l’indique l’AVERE, devraient reprendre d’ici la fin 2020, avec notamment une accélération des installations par le privé.









L’AVERE-France et la plateforme d’itinérance Gireve viennent de publier le dernier baromètre régional de la mobilité électrique. A la date du 24 mars, la France dispose de 29 578 points de charge ouverts et accessibles à tous. Avec 240 000 véhicules électriques en circulation, cela représente 1 point de charge pour 8 véhicules ou 1 point de charge pour 11 si on comptabilise également les 65 000 véhicules hybrides rechargeables immatriculés en France. Le ratio de 1 pour 8 semble correct au regard des recommandations européennes, mais il est à noter qu’il s’est dégradé depuis septembre 2019, date à laquelle il était de 7,2.Une dégradation due d’une part à l’augmentation des voitures électriques en circulation, mais aussi à un ralentissement de l’augmentation du nombre de points de charge qui s’est élevée à +15% par rapport à mars 2019, alors que l’augmentation annuelle était de +20 à +30% lors des années précédentes. Un résultat lié notamment à la fin des installations de réseaux suite aux premiers programmes d’aides, ainsi qu’à la disparition de la plupart des bornes du réseau Corri-Door.Le baromètre de mars 2020 met également en évidence que la part des bornes de recharge déployées en voirie ou sur des sites publics (47%) a diminué de 7 points par rapport à mars 2019, signe de l’augmentation croissante du nombre de bornes installées dans les parkings (33%). Les 20% restants étant implanté en entreprise ou au sein de centres commerciaux. Par ailleurs, si l’on distingue les points de charge en fonction de leur puissance, la charge accélérée (de 11 à 49 kW) domine nettement avec 20 149 points de charge contre 7 649 pour la charge normale (<11 kW) et seulement 1 780 pour la charge rapide (>50 kW).Pour la charge rapide, l’arrêt de 189 bornes du réseau Corri-Door est un coup dur au moment où les déplacements en itinérance augmentent en raison des progrès en termes d’autonomie des derniers modèles électriques sortis par les constructeurs automobiles. Même si le réseau Ionity est appelé à se déployer, d’autres alternatives devront être développées pour répondre aux besoins des utilisateurs. Ceci d’autant plus que la nouvelle politique tarifaire du réseau Ionity n’est guère attractive, au moins pour les possesseurs de véhicules de marques ne faisant pas partie du consortium associé à ce réseau de charge rapide.Un autre volet du baromètre de la mobilité électrique met en lumière les fortes disparités entre les régions en matière d’infrastructures de charge. L’Île de France semble la mieux lotie avec 4 338 points de charge, mais il est à noter que la majorité d’entre eux (2512) concerne de la charge normale, donc de faible puissance, et que l’on y trouve très peu de points de charge rapide. Les régions Occitanie, Auvergne-Rhône Alpes et Nouvelle Aquitaine comportent beaucoup plus de points de charge rapide, mais également plus de points de charge accélérée. De quoi répondre sans doute mieux aux besoins des utilisateurs, d’autant plus que ces régions sont moins peuplées que l’Île de France.En queue de classement, les régions Centre-Val de Loire (1512), Pays de Loire (1493), Bourgogne-Franche Comté (1175) et surtout Corse (65) sont très en retard en nombre de point de charge, même si ce retard est un peu moins important lorsque l’on considère le nombre de points de charge pour 100 000 habitants. Une donnée que le baromètre de l’AVERE illustre par une cartographie faisant apparaître l’ensemble des départements. Espérons que ce déséquilibre régional s’atténuera progressivement avec les futurs déploiements de bornes de recharge. Des déploiements qui, comme l’indique l’AVERE, devraient reprendre d’ici la fin 2020, avec notamment une accélération des installations par le privé.





Pour plus d'information



AVERE-France



22 avenue Jean Aicard

75011 Paris



Tel : 01 53 25 00 60

Mail :





22 avenue Jean Aicard75011 ParisTel : 01 53 25 00 60Mail : association@avere-france.org









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire