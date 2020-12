Les conteneurs de lotus pour tester les batteries de voitures électriques













« BattCon », en abréviation de « Battery Containerized Test Facility », le projet poursuivi par Lotus Engineering se concrétise sous la forme de 3 conteneurs standard long de 40 pieds (12,064 x 2,369 x 2,103 m). A l’intérieur, les batteries de voitures électriques sont soumises à différentes conditions et actions. Les techniciens surveillent sur place le déroulement des opérations et analysent les données collectées. Ces caissons peuvent éventuellement être déplacés par camions sur les sites où doivent être réalisés les essais.



Différents tests



Les services disponibles à bord des caissons BattCon comprennent la détermination de diverses données, comme les capacité énergétique et thermique, et la tension en circuit ouvert. S’y ajoutent différentes cartographies possibles (résistance, courant, puissance). Les 3 conteneurs sont équipés pour soumettre les packs des véhicules électriques à des tests de longévité permettant d’observer les cyclages basse et haute tensions, l’autodécharge, le vieillissement des cellules, etc. L’un de ces trois conteneurs de 54 m2 dispose d’une salle dans laquelle la température peut être modifiée pour reproduire les conditions climatiques les plus extrêmes qui existent à travers le monde.



Accompagner le développement des VE



Soutenu financièrement par le gouvernement britannique, le projet de salles de tests mobiles est rythmé par une feuille de route qui se termine au printemps prochain. Selon les résultats obtenus, il débouchera ou non sur un service pérennisé. Il serait alors exploitable par les constructeurs qui souhaitent développer des voitures électriques sans disposer de structures internes pour effectuer des essais sur les batteries. Les conteneurs BattCon forment des laboratoires au sein desquels pourront être évaluées différentes cellules, ainsi que leur assemblage en modules et packs.







Pour les besoins de Lotus…



Lotus Engineering sera le premier à exploiter pour son propre compte ces ateliers d’un type particulier animés par ses ingénieurs et techniciens spécialisés dans le domaine des véhicules électriques. Les conteneurs seront installés sur 3 de ses sites : Hethel, Norfolk, ainsi qu’à son nouveau centre de technologie avancée à Wellesbourne. Associer Lotus et le VE n’est pas forcément spontanée, tant l’entreprise reste discrète au sujet de ses travaux en matière de conception et d’ingénierie des véhicules à groupes motopropulseurs alternatifs. Elle bénéficie cependant d’une bonne vingtaine d’années d’expérience dans le domaine.



…et des autres constructeurs



