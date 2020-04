Les avancées de Nissan dans le V2G











Depuis cette date, plusieurs expérimentations ont été poursuivies, notamment avec un projet pour optimiser l’énergie éolienne produite dans le nord du pays. Un projet mené avec l’opérateur TenneT dans le cadre du programme des autorités allemandes pour la transition énergétique. Les Nissan Leaf ont ainsi montré qu’elles pouvaient être utilisées comme une réserve d’énergie mobile et étaient susceptibles de favoriser l’utilisation de l’énergie éolienne par le réseau en limitant la forte déperdition liée aux contraintes de transport de l’électricité renouvelable ainsi qu’à l’impossibilité de stockage jusqu’à présent.





Des Nissan Leaf pour stocker l’énergie éolienne



Pour mener à bien son expérimentation, TenneT a eu recours aux batteries d’une petite flotte de Nissan Leaf équipées du standard de recharge rapide CHAdeMO. Celui-ci autorise une charge bidirectionnelle et permet donc utiliser les batteries comme unités de stockage d’énergie. Une capacité décuplée par l’utilisation d’une technologie, développée par The Mobility House, de gestion intelligente de l’énergie. Baptisé ChargePilot, ce système s’assure de la parfaite intégration, au sein de l’immense écosystème que constitue le réseau électrique allemand, de chaque Nissan Leaf dont la capacité de stockage est de quelques dizaines de kWh.

Cette expérimentation a été jugée plus que probante par le Managing Director de TenneT, Tim Meyerjürgens, qui a déclaré : « Le projet pilote a démontré que la mobilité 100% électrique permet de contrôler la production d’électricité renouvelable, dépendante par définition des conditions climatiques. Cette flexibilité offerte par les chargeurs bidirectionnels de la Nissan Leaf nous offre des réponses pour faire face à l’augmentation de la demande en électricité. Elle peut être un élément clé de la transition énergétique. »







De grandes réserves d’énergie mobiles



Si les Nissan Leaf sont en mesure d’apporter leur pierre à la transition énergétique, c’est parce qu’elles ont le potentiel de constituer une grande réserve d’énergie mobile susceptible de limiter significativement les déperditions d’électricité. On estime en effet qu’en Allemagne, plus de 5 TWh de surplus de production éolienne ont été perdus en 2017 et 2018, alors qu’en dehors de sa période de production, cette électricité était nécessaire. Il a donc fallu la produire par ailleurs avec des énergies fossiles. Stocker l’énergie éolienne avec des Nissan Leaf, puis la restituer au réseau au moment opportun, aurait ainsi pu faire économiser 8 millions de tonnes de CO2 en Allemagne durant cette période.

Pour Nissan, l’expérimentation menée avec TenneT confirme le bien-fondé de ses recherches pour intégrer ses véhicules aux réseaux d’électricité. Selon Francisco Carranza, Managing Director of Nissan Energy de Nissan Europe: “ Les véhicules 100% électrique Nissan peuvent non seulement stabiliser les réseaux électriques, mais aussi favoriser les énergies renouvelables. C’est le sens de nos recherches chez Nissan : utiliser les véhicules 100% électrique par-delà le véhicule lui-même. » Des recherches qui ne s’arrêteront pas là puisque TenneT travaille d’ores et déjà au développement d’une plateforme paneuropéenne avec d’autres opérateurs, tandis que The Mobility House est en train d’équiper de nombreuses flottes d’entreprises de son système de gestion l’énergie ChargePilot.







