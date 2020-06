Le Vendée énergie Tour se déroulera du 19 au 26 septembre 2020









Le rendez-vous très attendu de nombre d’électromobiliens, classiquement programmé en juin, a dû être reporté en septembre cette année en raison de la crise sanitaire du Covid-19. Pas de rallye des ambassadeurs en 2020, mais le Pays de la Loire énergie Tour effectuera des étapes en Vendée durant l’événement.



Aperçu du programme



Déjà bien arrêté, le programme 2020 du Vendée énergie Tour sera encore affiné dans les semaines à venir. Sont déjà fixés :

- 19/09. Accueil du rallye du Pays de la Loire énergie Tour avec 2 étapes en Vendée :

. Présentation du projet Pharre au Sydev (ENR et stockage avec batteries de seconde vie),

. Présentation de la conversion électrique et hydrogène chez e-Néo, spécialiste du rétrofit pour les flottes professionnelles.

- 22/09. Fontenay-le-Comte, inauguration d’une station GNV, conférence « Transition de flottes », essais de véhicules électriques et GNV sur le circuit.

- 24/09. Chez e-Néo, conférence « Transition de flottes » et présentation de la conversion électrique et hydrogène.

- 25/09. Sables-d’Olonne, conférence « Transition de flottes ».

- 26/09. Evénement en cour de programmation, précisé fin juillet.



Pays de la Loire énergie Tour



Créé à la demande de la région, le Pays de la Loire énergie Tour s’invite à l’édition 2020 du Vendée énergie Tour. Son programme compte :

- Le soutien à divers événements organisés par les collectivités,

- Un colloque régional des mobilités (17/09),

- Le rallye ciblé professionnels qui partira du colloque puis se déroulera les 18-19 septembre avec des étapes intéressantes ultérieurement communiquées.





