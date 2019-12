Le Trophée Andros est passé au tout électrique











Une confrontation avec des résultats probants, maqués par des victoires en Andorre, à Serre-Chevalier et Super-Besse mais aussi une deuxième et une troisième place au classement final. De quoi inciter l’organisateur du Trophée Andros, Max Mamers, à aller encore plus loin cette saison pour entrer pleinement dans l’ère de l’électrique en abandonnant totalement les traditionnels modèles thermiques. Du coup, l’épreuve a même changé de nom et s’appelle désormais l’e-Trophée Andros.





Chaînes de traction et moteurs électriques identiques pour toutes les voitures



Les voitures électriques qui se mesureront tout au long des 6 week-end de compétition du Trophée, ont de nouveau été reconditionnées par Exagon Engineering (moteur électrique et transmission, installation dans les châssis) mais les châssis, réglages, suspensions et carrosserie sont libres. Equipée de 4 roues motrices et directrices, l’Andros Car de base est dotée de deux moteurs électriques développant une puissance totale de 250 kW (340 cv) avec un couple de 1 600 Nm. Des moteurs alimentés par une batterie d’une capacité énergétique de 33kWh.

Par rapport aux modèles thermiques, ces Andros Cars offrent un nouveau confort aux pilotes qui n’ont plus à changer de vitesses et peuvent garder les deux mains sur le volant, afin de mieux maîtriser le couple moteur électrique pour acquérir immédiatement sa pleine puissance. La glisse et le pilotage sont plus précis et offrent ainsi un spectacle de haut vol. Pour le quadruple vainqueur du Trophée, Jean-Baptiste Dubourg, ce changement représente un défi audacieux qu’il est bien décidé à relever même s’il ne sous-estime pas les difficultés du challenge.







L’arrivée de nouveaux teams



Dans cette épreuve "JB" Dubourg ne partira pas sans arme puisqu’il sera soutenu par le groupe Renault qui a engagé deux Zoé officielles sous les couleurs du DA Racing. L’équipe a confié son autre voiture à Nicolas Prost qui dispose d’une double expérience des voitures électriques avec sa participation au championnat de Formule E mais aussi à l’Andros Enedis dont il a remporté les deux premières éditions sur des Andros Cars à deux roues motrices. Ces deux Zoé Glace officielles diffèrent sensiblement de la nouvelle Zoé 50 puisque deux moteurs d’une puissance totale de 250 kW remplacent le moteur de 110 kW. Des moteurs placés en position centrale arrière, la voiture disposant de 4 roues motrices.

Le DA Racing sera l’un des 6 teams composant le plateau de cette saison 2019-2020. A ses côtés, Saintéloc Racing fait courir des protos Audi A1, Sylvain Pussier Compétition des Peugeot 208, tandis que les autres équipes ont adopté la carrosserie standard des Andros Sport. C’est notamment le cas pour le Sébastien Loeb Racing. Non seulement le nonuple champion du monde de rallye a engagé deux voitures, mais il a décidé d’être au volant de l’une d’entre elles pour les étapes de Val Thorens et de Super Besse. L’autre voiture de l’équipe étant confié à l’ancien pilote de Formule Un Oliver Panis, un habitué du Trophée Andros. Autre ancien du Trophée qu’il a remporté à dix reprises, Yvan Muller fait son retour, non pas comme pilote mais comme patron d’écurie pour confier une voiture à son neveu Yann Ehrlacher.







Coup de maître pour un novice dans la course 1



Même s’il a fait quelques apparitions sur une Andros Car à deux roues motrices, avec tout de même un podium au Stade de France, Yann Ehrlacher est un quasi novice du Trophée Andros. Mais, sans doute bien drivé par son oncle, il a réussi un véritable coup de maître en s’adjugeant la course 1 de l’étape de Val Thorens. Poleman, il s’élança en tête de la Super Finale devant JB Dubourg qui sembla avoir trouvé rapidement ses marques avec sa Zoé Glace en réussissant le meilleur temps des premiers essais qualificatifs et une accession à la Super Pole.

Durant la Super Finale, il subit les attaques incessantes d’Olivier Panis et lors d’une tentative de dépassement, les deux pilotes se retrouvèrent bloquer provisoirement au milieu d’un virage, ce dont profita Aurélien Panis pour se faufiler derrière le leader. Au classement de cette première journée, Jean-Baptiste Dubourg se retrouvait finalement deuxième derrière Yann Ehrlacher, tandis qu’Aurélien Panis complétait le podium.







Aurélien Panis devant Sébastien Loeb dans la course 2



Avec son Enedis Audi A1 du Team Saintéloc Racing, Aurélien Panis allait faire encore mieux lors de la Course 2 qu’il remporta haut la main avec un rythme effréné à chaque tour. Parti troisième, Sébastien Loeb parvint à dépasser Nicolas Prost dès le second virage de la Super Finale pour finir en seconde position derrière le leader lors de son passage sous le drapeau à damier. Nicolas Prost conservait la troisième place de cette seconde course en devançant dans l’ordre JB Dubourg et Yann Ehrlacher.

Au terme de cette première étape de Val Thorens, Aurélien Panis s’empare également des commandes du classement général avec 126 pts. Il devance Yann Ehrlacher (119 points), JB Dubourg (117 points) et Nicolas Prost (105 points). Cette saison, les cartes ont été redistribuées et de Trophée Andros 2019-2020. Les prochains rendez-vous sont fixés les 20 et 21 décembre en Andorre, puis les 10 et 11 janvier à Isola 2000, les 18 et 19 janvier à Serre-Chevalier, les 24 et 25 janvier à Lans en Vercors avant l’étape finale de Super Besse le 1er février.









Cela va faire une véritable différence! Bien joué Andros.

Ceux qui sont passés à Isola 2000 quand l’une des (précédentes) voitures thermiques tournait comprendront aisément...

C’est bien, car la compétition automobile a toujours participé au développement de la voiture de "Monsieur Toutlemonde". andros veut se donner une image propre mais le niveau global d’émissions de particules d’une voiture électrique rejoint peu ou prou celui d’une voiture thermique de plus les énormes batteries ne sont pas recyclables .Et il n’y à plus aucun intérêt les voitures thermiques offraient elles un réel spectacle bruit puissance la c’est nul zéro pas intéressant du tout même avec Sébastien Loeb au volant . @michou73

"le niveau global d’émissions de particules d’une voiture électrique rejoint peu ou prou celui d’une voiture thermique" c’est d’autant plus vrai avec des clous sur un sol gelé et un couple plus important à bas régime et d’autant plus que je ne vois pas comment avec une batterie de 33 kWh les versions électriques peuvent être plus légères que les versions thermiques. @Daniel

Aucun intérêt "la voiture de "Monsieur Toutlemonde" sa fin est proche, très proche même.

Laissons ces enfants attardés faire mumuse encore un peu, plus dure sera leur chute. @ Vérité

Cela servira toujours à ceux qui ne peuvent pas prendre les transports en communs comme les ambulances et autres Samu, les taxis et autres Uber, les autopartages, pourquoi pas la police, les pompiers (et bon œil), et j’en oublie certainement. Ils restera toujours des véhicules à propulser.



