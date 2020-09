Le Salon de l’auto de Menton aura lieu les 03 et 04 octobre prochains

















Bernard, la 9ème édition du salon de Menton ouvre bientôt ses portes. En 9 ans, vous avez dû voir du changement dans les véhicules proposés par les constructeurs automobiles… L’électro-mobilité, qui est chère au Rotary qui organise cet événement, est de plus en plus mis en avant !







Qu’est ce qui a poussé le Rotary à proposer ce salon ? Et qu’est-ce qui continue à vous animer sur cette manifestation ?



Il y a 9 ans, lorsque le club a décidé d’organiser un salon de l’auto à Menton, la place était libre. Pour la première édition, il a fallu gagner la confiance des concessionnaires locaux. Nous avons un double objectif, d’abord c’est une action qui doit générer des bénéfices, entièrement redistribués à des œuvres sociales et d’autre part, nous souhaitons apporter un soutien à l’économie locale, surtout dans ce contexte économique.



Combien de personnes sont attendues ?



Nous attendons une clientèle locale, soucieuse d’une proximité avec les concessionnaires et curieuse de l’électromobilité. L’AVEM de même que la CARF (la Communauté d’agglomération de la Riviera Française) seront là pour les informer.



Quelles seront les marques présentes ?



L’ensemble des grandes marques seront présentes avec les concessionnaires de Menton, Monaco et Nice. Comme chaque année, les camping-cars (pas encore électrique) seront exposés car ce sont des véhicules très prisés.



Quelles sont les nouveautés cette année ?



D’abord, nous changeons de site, nous nous recentrons à l’esplanade Francis PALMERO, dans un cadre somptueux au pied de la vieille ville. Nous devrons également faire face à la crise sanitaire et respecter scrupuleusement tous les protocoles pour que les concessionnaires et les visiteurs se sentent en sécurité. Ainsi, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition sur chaque stand et une désinfection accompagnée d’un changement des housses de protection jetables dans l’habitacle des véhicules seront effectués systématiquement dans les véhicules d’exposition et d’essai.



Informations pratiques



