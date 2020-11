Le regard de Nissan sur 10 ans de succès de la Leaf













Pour Nissan, les 10 ans de succès de la Nissan Leaf, ainsi que son apport à l’évolution actuelle du secteur automobile, peuvent se résumer en 10 points. 10 informations mettant en évidence les raisons d’un succès durable, mais surtout les nombreuses innovations technologiques qui témoignent des progrès enregistrés par Nissan dans le développement des véhicules 100% électrique au cours de la dernière décennie. Des progrès sans lesquels la mobilité électrique ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui.







Un succès immédiat qui s’est confirmé sur la durée



Dès son lancement, la Nissan Leaf suscita l’enthousiasme et décrocha de nombreuses récompenses. Elle fut ainsi élue en 2011 voiture mondiale de l’année, voiture européenne de l’année et voiture de l’année au Japon. Une première bien évidemment pour une voiture électrique. D’emblée, elle a séduit aussi ses premiers usagers qui n’hésitèrent pas en faire la publicité puisque 92% des conducteurs européens recommanderaient à leurs amis et à leur famille de conduire un véhicule 100% électrique. Des clients satisfaits qui sont devenus fidèles. Ainsi, 74% des propriétaires d’une Leaf déclarent désirer renouveler leur véhicule par une autre Leaf.



Une fidélité qui est l’une des raisons du succès commercial de la Leaf qui s’est écoulée à plus de 500 000 exemplaires. Un succès qui s’explique également par la sûreté et la fiabilité des batteries de la Leaf. Bénéficiant d’une garantie de 8 ans ou 160 000 km, ces batteries se sont révélées extrêmement durables, que ce soit en termes de maintien de capacité ou de qualité intrinsèques. Par ailleurs, la recharge de ces batteries a été facilitée par l’action de Nissan qui, rien qu’en France, a contribué à l’installation de plus de 350 bornes de recharge rapide. Une recharge gratuite pour les clients de Nissan.







Une Leaf à la pointe de l’innovation technologique



Si la batterie de la Leaf s’est avérée très fiable, Nissan s’est tout de même attaché à la faire progresser. Ainsi en 10 ans, la capacité et l’autonomie de la batterie de la Leaf ont augmenté respectivement de 160% et de 120%. La batterie est passée de 24 à 62 kWh et l’autonomie de 175 km (en cycle NEDC) à 385 km (en cycle WLTP). De nouvelles technologies ont également été introduites au sein de la Leaf afin d’optimiser son utilisation. Exemple avec sa e-Pedal, une innovation exclusive permettant d’accélérer, ralentir et même freiner avec une seule pédale dans 90% des cas.



En 10 ans, la Nissan Leaf est aussi devenue totalement connectée. Premier véhicule Nissan avec internet à bord en 2015, elle a depuis gagné une application Nissan Charge qui permet aux propriétaires de la Leaf de surveiller à distance et en temps réel, la disponibilité des bornes de recharge, leur niveau de charge, et d’accéder à bien d’autres services connectés. Par ailleurs, au fur et à mesure que sa technologie et sa conception se sont affinées, la durabilité de la Leaf s’est améliorée naturellement. Ses batteries peuvent même avoir désormais plusieurs vies et être recyclées, comme par exemple au stade d’Amsterdam où 148 anciennes batteries ont été utilisées pour créer le plus grand système de stockage d’énergie au monde.

