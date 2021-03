Le projet eHaul pour l’échange des batteries des camions électriques













camions électriques peinent à se développer, c’est en particulier parce que le modèle d’utilisation qui permettrait de réaliser plusieurs centaines de kilomètres par jour sans avoir à attendre des heures à une station de recharge n’existe pas vraiment pour ces véhicules. L’université technique de Berlin (Allemagne) espère proposer une solution viable électriques vont être exploités jusqu’en septembre 2023 pour évaluer si l’échange des batteries serait une possibilité efficace et adoptable par les transporteurs.



Déjà opérationnel pour les voitures particulières



Le swap des batteries est déjà opérationnel pour les voitures particulières. Même si le projet Better Place a fait un bide en Israël, qui prévoyait cette possibilité sur des Renault Fluence Z.E. C’est en Chine, et en particulier avec le constructeur Nio, que l’échange des packs a été mis en exploitation avec un vif succès auprès des taxis.



Echange automatisé



Le mode de remplacement des batteries imaginé pour les camions électriques par l’université technique de Berlin est similaire. Lorsque le véhicule arrive en station, un robot vient remplacer le pack déchargé par un autre au maximum de ses capacités. L’établissement va collecter diverses données pendant le temps d’expérimentation, en observant s’il est possible ainsi d’effectuer des tournées supérieures à 300 kilomètres.



Standardisation des batteries



