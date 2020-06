Le Porsche Taycan est arrivé chez Blooweels (vidéos)









Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée d’un Porsche Taycan Turbo dans notre agence. Nous pourrions vous dire que cette voiture est belle, racée, sportive, puissante (680 ch), d’une qualité irréprochable, ...mais le mieux est de jeter un œil aux vidéos ci-dessous.



Remises



Nous vous proposons d’utiliser les codes suivants lors de votre réservation.

- LIVCOVID : 10% de remise sur votre location et livraison offerte dans un rayon de 20 km du parc de La Défense (nous vous demanderons de bien vouloir déposer le chauffeur à la gare la plus proche).

- MESNIL20 : 20% de remise sur votre location sur le parc du Mesnil-le-Roi.

Ces codes sont valables pour toute location de 2 jours et + jusque fin juin 2020. C’est le moment de vous faire plaisir au volant d’un véhicule exceptionnel !



Présentation statique







Premiers tours de roues







Comparatif de notre Porsche Taycan/Tesla Model S









Pour plus d'information



Blooweels



2 Allée du Manège

78600 Le MESNIL LE ROI



Tel : 07 86 32 80 72

Site :



