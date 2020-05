Le Nissan e-NV200 prend du volume











Si Voltia continuera à assurer pour les marchés d’Europe de l’Est la transformation des Nissan e-NV200 produits à Barcelone, c’est Gruau qui se chargera de cette transformation pour l’Europe de l’Ouest, à partir de son usine située à proximité de Laval. L’e-NV200 XL Voltia est désormais intégré au catalogue Nissan au côté du e-NV200 qui, depuis son lancement, s’est déjà vendu à 42 000 exemplaires en Europe dont 10 000 en 2019. Il sera proposé à partir de 42 080 € HT, hors aides gouvernementales et locales, alors que la version fourgon 4,2 m3 est disponible dans l’hexagone à partir de 31 490 HT.







Un véhicule polyvalent pour les livraisons du dernier kilomètre



En offrant plus de volume de chargement, l’e-NV200 la version XL de la version XL la version XL Voltia donne davantage de flexibilité à l’utilitaire 100% électrique de Nissan et le rend encore mieux adapté aux livraisons du dernier kilomètre. Grâce à elle, les entreprises peuvent prévoir plus de livraisons lors de chaque tournée afin de rationaliser les opérations et gagner du temps. Son absence d’émission à l’échappement lui permet d’accéder aux zones à faibles émissions qui sont de plus nombreuses à voir le jour dans les centres-villes.

Par ailleurs, le dernier né de la gamme Nissan e-NV200 donne la priorité à la polyvalence et à la praticité. Sa longueur (5,03 m) et sa hauteur (2,42m) ont été accrues pour offrant non seulement davantage de volume de chargement mais également pour faciliter le travail des opérateurs qui chargent et déchargent, à qui elles donnent la possibilité d’un accès debout par les portes arrière. Avec un siège avant rabattable, l’habitacle peut aussi se transformer en véritable bureau mobile offrant l’espace, le rangement et le confort nécessaires. Sa largeur (1,76 m) demeure elle inchangée, rendant l’e-NV200 XL Voltia toujours aussi manœuvrable. Une qualité pour laquelle le fourgon compact de Nissan est plébiscité.







Des caractéristiques techniques identiques à celles du e-NV200



Le Nissan e-NV200 XL Voltia est également équipé de la même chaîne cinématique avec une batterie d’une capacité de 40 kWh et un moteur électrique d’une puissance de 80 kW (109 ch) avec un couple de 254 Nm. Son autonomie de 200 km en fait l’un des véhicules de livraison les plus efficients et les plus efficaces sur le marché. Pour préserver son autonomie et l’augmenter de près de 10%, il dispose d’un mode Eco dont l’activation limite la puissance moteur et réduit la consommation des appareils électriques. En optimisant le freinage régénératif pour recharger la batterie pendant les déplacements, le mode B renforce encore l’efficience du véhicule.

Comme tous les Nissan e-NV200, cette version XL Voltia accepte la recharge rapide grâce un port de charge rapide CHAdeMO de série. Sur les réseaux de charge rapide ou chez la plupart des concessionnaires Nissan, les utilisateurs pourront ainsi recharger 80% de la batterie en 50 minutes. Ils pourront aussi recharger leur véhicule sur une Wallbox 32 A à l’aide du chargeur embarqué de 6,6 kW. Dans ce cas, il faut compter 7,5h pour une charge complète. Une charge qui est également possible à partir d’une prise domestique ordinaire mais, pour une charge complète, il faudra prévoir 15 h avec un câble de 16 ampères et 21,5 h avec un câble de 10 ampères.



Nissan vient de nouer un partenariat avec Voltia, une entreprise slovaque spécialisée dans la transformation de véhicules utilitaires, afin de distribuer dans toute l’Europe une version XL de l’e-NV200, son fourgon utilitaire 100% électrique. Baptisée e-NV200 XL Voltia, cette version permet de quasiment doubler la capacité de chargement du e-NV 200, qui est portée de 4,2 à 8 m3. Elle a déjà séduit des opérateurs comme Chronopost ou DHL, et a été déployée dans de grands environnements urbains tels que Londres, Paris, Nice, Dortmund ou Bratislava.Si Voltia continuera à assurer pour les marchés d’Europe de l’Est la transformation des Nissan e-NV200 produits à Barcelone, c’est Gruau qui se chargera de cette transformation pour l’Europe de l’Ouest, à partir de son usine située à proximité de Laval. L’e-NV200 XL Voltia est désormais intégré au catalogue Nissan au côté du e-NV200 qui, depuis son lancement, s’est déjà vendu à 42 000 exemplaires en Europe dont 10 000 en 2019. Il sera proposé à partir de 42 080 € HT, hors aides gouvernementales et locales, alors que la version fourgon 4,2 m3 est disponible dans l’hexagone à partir de 31 490 HT.En offrant plus de volume de chargement, l’e-NV200 la version XL de la version XL la version XL Voltia donne davantage de flexibilité à l’utilitaire 100% électrique de Nissan et le rend encore mieux adapté aux livraisons du dernier kilomètre. Grâce à elle, les entreprises peuvent prévoir plus de livraisons lors de chaque tournée afin de rationaliser les opérations et gagner du temps. Son absence d’émission à l’échappement lui permet d’accéder aux zones à faibles émissions qui sont de plus nombreuses à voir le jour dans les centres-villes.Par ailleurs, le dernier né de la gamme Nissan e-NV200 donne la priorité à la polyvalence et à la praticité. Sa longueur (5,03 m) et sa hauteur (2,42m) ont été accrues pour offrant non seulement davantage de volume de chargement mais également pour faciliter le travail des opérateurs qui chargent et déchargent, à qui elles donnent la possibilité d’un accès debout par les portes arrière. Avec un siège avant rabattable, l’habitacle peut aussi se transformer en véritable bureau mobile offrant l’espace, le rangement et le confort nécessaires. Sa largeur (1,76 m) demeure elle inchangée, rendant l’e-NV200 XL Voltia toujours aussi manœuvrable. Une qualité pour laquelle le fourgon compact de Nissan est plébiscité.Le Nissan e-NV200 XL Voltia est également équipé de la même chaîne cinématique avec une batterie d’une capacité de 40 kWh et un moteur électrique d’une puissance de 80 kW (109 ch) avec un couple de 254 Nm. Son autonomie de 200 km en fait l’un des véhicules de livraison les plus efficients et les plus efficaces sur le marché. Pour préserver son autonomie et l’augmenter de près de 10%, il dispose d’un mode Eco dont l’activation limite la puissance moteur et réduit la consommation des appareils électriques. En optimisant le freinage régénératif pour recharger la batterie pendant les déplacements, le mode B renforce encore l’efficience du véhicule.Comme tous les Nissan e-NV200, cette version XL Voltia accepte la recharge rapide grâce un port de charge rapide CHAdeMO de série. Sur les réseaux de charge rapide ou chez la plupart des concessionnaires Nissan, les utilisateurs pourront ainsi recharger 80% de la batterie en 50 minutes. Ils pourront aussi recharger leur véhicule sur une Wallbox 32 A à l’aide du chargeur embarqué de 6,6 kW. Dans ce cas, il faut compter 7,5h pour une charge complète. Une charge qui est également possible à partir d’une prise domestique ordinaire mais, pour une charge complète, il faudra prévoir 15 h avec un câble de 16 ampères et 21,5 h avec un câble de 10 ampères.









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire



Newsletter de l'AVEM Notre lettre d'information hebdomadaire

Alertes quotidiennes par mail

S'abonner au flux RSS actualités Evènement partenaire Journées AVEM de l'électro-mobilité

Tous les évènements à venir... L’AVEM organise sa quatrième édition des Journées AVEM de l’électro-mobilité, qui aura lieu à Cagnes-sur-Mer en septembre 2021. Cet événement permettra aux acteurs... A lire également / sur le même thème Citroën dévoile les détails de son ë-Jumpy Citroën vient de dévoiler les différentes caractéristiques de l’ë-Jumpy, son nouveau fourgon compact 100% électrique qui arrivera dans les concessions au second semestre...

Réouverture en confiance chez BYmyCAR Quelques jours après la réouverture des concessions automobiles, nous avons souhaité savoir comment celle-ci se passait chez un distributeur de marques qui se sont...

L’électrique gagne le nautisme avec Lanéva Un peu plus d’un an après avoir présenté son prototype en présence du Prince Albert II de Monaco, Lanéva Boats s’apprête à lancer cet été la version commerciale d’un...

Immatriculations VE : quelques enseignements dans un marché quasiment à l’arrêt Le baromètre mensuel des immatriculations de véhicules électriques vient d’être publié par l’Avere-France. Pas de miracle, dans un marché quasiment à l’arrêt avec la...

Ligne de Chaîne lance le Visio-dépannage pour trottinettes et vélos Organisme de formation spécialisé dans la mécanique et l’électricité pour véhicules à 2 ou 4 roues, Ligne de Chaîne propose tout un catalogue de formations éligibles à...

Retrouvez nous sur Facebook