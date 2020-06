Le Mitsubishi Outlander PHEV éligible au bonus écologique









Près de huit ans après sa présentation au Mondial de l’Automobile de Paris 2012 et le début de sa commercialisation (au Japon) en janvier 2013, l’Outlander PHEV, pionnier des SUV hybrides rechargeables, vient de passer la barre du quart de million d’unités vendues dans le monde. Résultat de plus de 50 ans de Recherche & Développement sur l’électromobilité, l’Outlander PHEV a permis à Mitsubishi de bénéficier des retours d’expérience de 250.000 clients à travers le monde, un atout incomparable pour développer des SUV hybrides rechargeables 4 roues motrices sur base de véhicule électrique.



Leader en France



Avec 3.171 unités immatriculées l’année dernière dans l’Hexagone, l’Outlander PHEV s’est placé en tête des ventes d’hybrides rechargeables en 2019, tous segments confondus.



Aides à l’achat



Depuis le 1er juin 2020 l’Outlander PHEV bénéficie d’un bonus écologique de 2.000 euros*. Il est également éligible à la nouvelle prime à la conversion pouvant atteindre 5.000 euros sous conditions.



A partir de 25.490 euros**



Sa technologie (hybride rechargeable 4 roues motrices), sa fiabilité (garantie 5 ans, batteries 8 ans) et son prix parmi les plus compétitifs du segment font de l’Outlander PHEV un choix plus que rationnel.



* « Pour les véhicules mentionnés au a) du 1° de l’article D. 251-1, dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre, dont le coût d’acquisition est inférieur ou égal à 50.000 euros toutes taxes comprises et dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres, le montant de l’aide est fixé à 2.000 euros ». La valeur d’autonomie électrique en ville [EAER City (km)] selon la norme WLTP pour l’Outlander PHEV est homologuée à 56,7 km.



** Outlander PHEV finition Business 39.490 euros prix catalogue - 4.000 euros remise client Mitsubishi – 2.000 euros bonus écologique – 3.000 euros aide à la reprise Mitsubishi – 5.000 euros prime à la conversion si revenu fiscal inférieur à 18.000 euros - offre valable jusqu’au 30 juin 2020.





Pour plus d'information



M Motors Automobiles France

Service Relation Clientèle

Parc d'Activités des Béthunes

1 avenue du Fief - CS 60006 Saint-Ouen l'Aumone

95067 CERGY PONTOISE CEDEX



Tel : 01.34.35.84.85 ou 01.34.34.84.90

Mail :

Site :



