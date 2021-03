Le Kia e-Niro arrive en tête de sa catégorie









C’est ce qui ressort d’une étude de J.D. Power sur l’expérience client à bord des véhicules électriques. Cette récente distinction remportée par le e-Niro vient encore renforcer la réputation de la gamme électrique de Kia alors même que la marque met en œuvre sa stratégie « Plan S » axée sur l’avenir de l’industrie automobile. Les Kia e-Niro 2019 et 2020 obtiennent ainsi le meilleur indice de satisfaction parmi les propriétaires de véhicules électriques.



10.000 propriétaires de VE interrogés



Le Kia e-Niro s’est classé en tête des modèles de marques généralistes dans l’étude 2021 de J.D. Power sur l’expérience client à bord des véhicules électriques. Pour sa toute première étude de ce type, J.D. Power a interrogé près de 10.000 propriétaires de véhicule électrique sur différents critères dont le coût d’utilisation, l’autonomie de la batterie et l’agrément de conduite afin de déterminer leur propension à racheter et à recommander un VE.



Une nouvelle distinction



« Il s’agit d’une nouvelle distinction de première importance pour le Kia e-Niro, qui vient une fois encore souligner le fort impact de ce modèle sur le marché des véhicules électriques depuis son lancement. Pas facile de figurer parmi les leaders de ce segment de marché, et c’est pourtant précisément ce que réussit à faire le Kia e-Niro, un crossover à la fois pratique, fonctionnel et convivial offrant une conduite zéro émission et une finition intérieure de très haute qualité », affirme Jason Jeong.



11 VE nouvelle génération d’ici 2026



« Le fait d’avoir été élu lauréat de la catégorie des marques généralistes dans l’étude de J.D. Power sur l’expérience client à bord des véhicules électriques témoigne de l’accueil particulièrement positif réservé par les clients à l’actuelle génération de nos véhicules électriques, et ce titre nous permet d’envisager l’avenir avec confiance alors même que nous nous préparons à lancer 11 véhicules électriques de nouvelle génération d’ici à 2026. Cette transition vers l’électrification est entrée dans une nouvelle phase et nous sommes fiers d’être à l’avant-garde de cette dynamique », précise le président de Kia Europe.



Un investissement de 25 milliards de dollars



Forte de son actuelle gamme de véhicules électriques, et avec le regard résolument tourné vers les transports de demain, Kia poursuit avec détermination la mise en œuvre de son « Plan S » et compte investir 25 milliards de dollars d’ici à 2025 dans les secteurs d’avenir que sont l’électrification, les services de mobilité, la connectivité et la mobilité autonome.



Un véhicule résolument élégant



Le Kia e-Niro ouvre le champ des possibles pour tous les conducteurs qui sont à la fois sensibles au charme des crossovers et désireux de profiter des avantages offerts par les véhicules électriques. Avec son groupe propulseur électrique au couple généreux (395 Nm) et ses quatre modes de conduite au choix, le Kia e-Niro emmènera son conducteur et ses passagers jusqu’à la destination de leur choix, quelle que soit la distance, tout en leur permettant de bénéficier du nec plus ultra de la technologie et de la connectivité. Un voyage zéro émission, à bord d’un véhicule résolument élégant, qui saura s’adapter à leur style de vie.



7 critères à noter



Cette étude sur l’expérience client à bord des véhicules électriques aux Etats-Unis, menée en collaboration avec PlugShare, établit un comparatif des taux de satisfaction des propriétaires de véhicules électriques en fonction de différents critères d’utilisation clés. L’indice global de cette étude mesure la satisfaction des propriétaires de véhicules électriques (sur une échelle de 1.000 points) sur les segments premium et généraliste en fonction de sept critères : précision de l’autonomie affichée de la batterie, disponibilité des bornes de recharge publiques, autonomie de la batterie, coût d’utilisation, agrément de conduite, facilité de recharge à domicile et qualité et fiabilité du véhicule. Cette étude 2021 a été menée entre octobre et novembre 2020 et a porté sur un total de 9.632 propriétaires de véhicules électriques et hybrides rechargeables des années-modèles 2015 à 2021.





Pour plus d'information



Kia France



Immeuble H2O

2, Rue des Martinets CS20025

92500 Rueil-Malmaison Cedex



Site :



Immeuble H2O2, Rue des Martinets CS2002592500 Rueil-Malmaison CedexSite : http://www.kia.com/fr/









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire