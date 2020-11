Le Jurassic Electric Tour de Vega raconté par l’organisateur









Stéphane, en septembre, avec l’association Vega, vous avez organisé un nouveau rallye en véhicule électrique. Quels étaient les objectifs de cet événement ? Ont-ils été atteints et mieux, avez-vous dépassé vos espérances dans la sensibilisation à l’électro-mobilité ?



Bonjour l’AVEM, ce rallye était effectivement le 4ème de la lignée des rallyes 100% VEGA. « Pays de Gex Electric Tour » en 2016, « Lemanic Electric Tour » en 2018, « AIN-Tense Electric Tour » en 2019 et « Jurassic Electric Tour » en 2020 partagent le même ADN.



Les objectifs du rallye



Ils sont multiples :

- mettre en avant localement (et indirectement au niveau national) la mobilité électrique et les acteurs partenaires de l’association,

- rencontrer nos concitoyens et leur transmettre par le dialogue le « bon virus » de la conduite zéro émission, plus vertueuse, plus économique et nettement plus plaisante que la conduite, désormais estimée irresponsable, à base d’énergies fossiles.

- impliquer les collectivités territoriales dans pareil événement, leur permettre d’afficher elles aussi leur engagement en termes de mobilité éco- responsable et/ou les encourager à aller plus loin (installation de nouvelles bornes de recharge électrique, achat de véhicules électriques).

- valoriser les territoires traversés, en alertant ceux qui ne perçoivent pas les changements profonds qui s’opèrent et qui ne s’y préparent donc pas.

- montrer la capacité à faire du milieu associatif, en termes d’évènements au service de la transition énergétique et écologique.

Enfin, « last but not least », se retrouver entre membres passionnés de conduite 100% électrique, certains faisant des centaines de kilomètres pour partager pareils moments de camaraderie.



Pour ce qui est de la sensibilisation à l’électromobilité, nous espérons, comme chaque fois, que nos efforts portent leurs fruits.



Pour être transparent, trop peu de visiteurs sont venus échanger avec les participants à Oyonnax, malgré le travail de communication de la mairie, de l’Agglo, du Rotary et le super emplacement central attribué par la mairie. Et si les élus étaient bien là, nous avons forcément regretté l’absence de tout représentant du syndicat d’énergie de l’Ain, pourtant invité, alors même que le syndicat travaillerait sur un schéma directeur d’implantation d’IRVE.



Idem à Lons le Saunier ou l’on pensait trouver, monté à l’occasion de notre étape, un petit village électrique avec des stands divers et variés (vélos électriques, scooters électriques, etc…). Mais quel accueil d’ENEDIS par contre !



Le départ du pays de Gex fut très confidentiel (trop matinal sans doute), comme notre arrivée (trop beau temps ce week-end-là, pour rester dans les villes, nous disait-on).



En fait, notre conviction profonde est que ce n’est pas sur l’instant que l’on est efficace. Nos concitoyens réagissent plutôt aux messages post-évènement, d’où cette belle vidéo souvenirs et aux messages forts.



Nous avons toutefois eu la satisfaction de passer sur FR3 à une heure de grande écoute et d’avoir eu, par 2 fois, un temps de parole sur France Bleue radio. L’avantage aussi d’apparaitre dans les journaux locaux et les sites Web nationaux VE, en complément de nos publications sur les réseaux sociaux. Preuve de l’impact de pareil évènement, nous sommes copieusement contactés à posteriori pour des adhésions et des conseils en tout genre…



Jurassic Electric Tour ?



L’intitulé de la manifestation interroge. Comment a-t-il été choisi ?



Très bonne question !



VEGA a grandi dans le pays de Gex dans (Ain) situé au pied du Jura. La partie montagneuse du Pays de Gex se trouve dans le massif géologique du Jura et comprend d’ailleurs ses plus hauts sommets. Nous nous devions de rendre, tôt ou tard, hommage à ce beau voisin assoupi et particulièrement préservé.



Et puis, soyons franc ! Le nom d’un Electric Tour doit « claquer » et, en cela, donner envie d’y participer. De plus, la rime avec « electric » nous semble heureuse. Ainsi le « Lemanic electric tour » en 2018, sachant que cette technique ne marche pas toujours. L’AIN-Tense Electric Tour s’est fait remarquer, lui, par l’orthographe assez particulière de l’adjectif intense, ce qu’il fut d’ailleurs ! Quel nom aura le prochain rallye ? That is the question !

Après, il convient de reconnaitre que Spielberg nous a également inspiré. « Jurassic Park », « Jurassic World », « Jurassic Electric Tour » …Cela ouvrait largement le domaine du possible en termes de communication ! Après « bornes to ride » en 2019, le slogan du Jurassic ET était « zéro jus de dinosaure », « Jus de dinosaure » signifiant évidement « pétrole ».



Pour l’anecdote, nous avons acheté plusieurs masques de T-Rex et des costumes complets de dinosaures, pour faire le buzz dans les semaines qui ont précédées le rallye. Si le film ne le montre pas, notre page Facebook affiche des dinosaures arpentant les marchés du Pays de Gex, masques effrayants sur la tête et flyers à la main. Nombreux Gessiens s’en souviennent, soit pour avoir failli mourir de chaud dans pareille enveloppe de latex, soit pour avoir eu la peur de leur vie, en allant gentiment faire les courses !



Et puis, pour nous, c’était un moyen un peu provocateur de dire haut et fort que les voitures à énergie fossile appartiendront bientôt au passé ! La fin de leur commercialisation est programmée. Leur interdiction dans les centres villes n’a jamais été aussi proche.



Le rallye en détail





Pourriez-vous présenter les grandes étapes de cette manifestation ?



Nous avons quelques règles de base bien établies pour les Electric Tour VEGA.

Le départ et l’arrivée doivent se situer sur le territoire qui nous a vu naitre et grandir. Nous souhaitons systématiquement changer de point de départ et, de fait, nous sommes partis cette année de la ville de Thoiry. Pour les retours, force est de reconnaitre que la ville amie de Divonne les Bains nous attire assez souvent « comme un aimant », tant son cadre s’y prête et son accueil y est chaleureux.



Ensuite, nous voulions « toucher » Oyonnax, la grande ville économique que nous ne pouvions, faute de temps, intégrer pour l’AIN-Tense Electric Tour. L’accueil de cette ville et son appui pour monter l’étape, tout comme la présence de l’agglo du Haut Bugey, ont été très très appréciés. Le magnifique parc René Nicod a été mis à notre disposition et deux véhicules électriques de chacune de 2 collectivités territoriales nous attendaient à une dizaine de km du centre-ville, avec pour but de nous guider vers le lieu d’exposition de nos véhicules et des autres véhicules municipaux, 100% électriques eux aussi. Geste apprécié et gain de temps conséquent, la commune a offert sandwich, dessert et boissons à tous les participants.



Puis ce fut Lons-le-Saunier ou ENEDIS Alsace Franche-Comté avait vraiment bien fait les choses, permettant à de nombreuses voitures du convoi de reprendre leur souffle sur les 6 bornes de son site (2 x 22 kW et 4 x 7 kW) et nous offrant par ailleurs un délicieux et abondant goûter pâtissier.



Mentionnons au préalable la traversée silencieuse par nos 40 et quelques véhicules, de la petite ville de Moirans-en-Montagne, pour témoigner auprès de ses habitants et élus que « la VE, c’est maintenant » et qu’il serait judicieux d’installer une borne de recharge dans cette localité.



Après Lons, les véhicules (il y avait 2 motos Zéro Motorcycles) ont ciblé Arc-et-Senans et sa très célèbre Saline Royale. L’arrivée vers 18 heures, alors que le soleil commençait à baisser, fut tout simplement grandiose. La chose n’a pas échappé à Philippe, le pilote de drone qui nous a suivi (ou plutôt précédé) tout au long du parcours. La cerise sur le gâteau fut le départ en silence et majesté de plusieurs montgolfières, les conditions météo du week-end ayant été exceptionnelles, alors que nous-mêmes arrivions, en silence et… en majesté !



Après s’être tous installés dans nos chambres respectives, il y eut un temps de parole de grande qualité avant passer à table. A la fin du repas, les voitures participantes ayant été disposées d’une certaine façon au plus près du cœur de la Saline, ce fut un étonnant festival de lumière orchestré par Grégoire. Nous pouvons la retrouver dans la vidéo que nous avons réalisé pour l’événement :







Le lendemain, nous avons pris la route du retour sous la forme d’une chasse aux trésors naturels et architecturaux du Jura, concoctée par notre spécialiste. Cet itinéraire de toute beauté nous a fait traverser les vignes et les beaux villages du Jura viticole, puis le Jura plus sauvage avec ses panoramas sublimes (Si l’on vous dit « belvédère des 4 lacs », vous imaginez un peu le tableau, non ?) et ses empreintes de… dinosaures.



Une fois rendu dans la petite ville des Rousses, le convoi a plongé vers son ultime étape à Divonne les Bains via la Suisse alors que certains véhicules venus de loin avaient déjà quitté le groupe pour cibler qui St Etienne, qui Avignon...



Ce déroulé s’est révélé très heureux, ainsi que son timing. Traversant des territoires pratiquement sans borne, nous avons longtemps été dans la crainte de mener les véhicules les plus anciens vers la panne électrique. Mais dans les faits, en picorant à Oyonnax, chargeant de façon plus conséquente sur le site d’ENEDIS à Lons, disposant de la nuit pour s’alimenter en mode « goutte à goutte » à la Saline royale, nous avons tous bouclé la boucle.



La recette d’un rallye réussi



Pour vous, quel est la recette d’un rallye réussi, à part la météo 😉 ?



La météo est une terrible épée de Damoclès ! Le soleil devrait être systématiquement au rendez-vous des rallyes électriques, les VE n’aimant rien tant que de rouler avec son énergie, et, plus généralement, en s’appuyant sur de l’énergie d’origine renouvelable.



Un nom sympa (nous l’avons évoqué en préambule) est un bon début.

Les supports de communications doivent être de qualité et VEGA est extrêmement redevable à Yvan, son lointain graphiste de la première heure, œuvrant à prix d’ami depuis plus de 5 ans pour l’association, et bientôt 2 ans pour FFAUVE.

Il faut s’appuyer sur de « bons » fournisseurs et trouver un bon équilibre entre les dépenses majeures (la communication) et leur retour attendu.

Il convient d’avoir des sponsors fidèles que l’on associe à la réussite de l’évènement, en leur donnant la visibilité par eux attendue.



Il faut disposer d’une équipe engagée, aux compétences complémentaires, coordonnée par un chef d’orchestre lui-même très investi.



Il faut consacrer beaucoup de temps pour tout le travail de préparation et de répétition, sachant que le travail se poursuit après le rallye avec le travail de montage des films, le recouvrement des aides et le solde de dépenses engagées.



Il faut savoir donner envie à des partenaires publics ou privés de monter à bord des projets successifs et d’aider l’association, soit en nature (cas d’une ville étape), soit financièrement.



Il faut des participants heureux de se retrouver dans la bonne humeur.



Il faut pouvoir ramener des images et des témoignages, pour que les effets du rallye se prolongent au-delà de son terme, et facilitent le suivant.



Pour l’avoir analysé ensemble a posteriori, VEGA a des marges de progrès dans l’arrière-boutique de pareil évent. L’absence de réunions périodiques durant toute la période de confinement n’a pas permis le bon partage de la charge de travail…



En tout cas, pareil évènement lourd permet de rester très affuté et constitue un bel entrainement pour les events FFAUVE à venir en 2021.



De nombreux acteurs locaux vous ont donc accompagné une fois de plus. C’est une très bonne chose !



Effectivement, tant le secteur privé (nos sponsors se reconnaitront dans le film) que les territoires nous ont bien aidés.



La seule déception dans ce registre est venue de la Saline Royale, superbe lieu au demeurant et prestataire de grande qualité, qui n’a pas su entendre nos appels à l’aide répétés, pour minorer un tant soit peu leurs tarifs ou faire un geste dans ce registre.



A contrario, l’auberge du fer à cheval à la Chatelaine au sud d’Arbois (ou nous avons délicieusement déjeuné le dimanche midi) est à remercier.



Les participants









Et en tout, combien d’équipages étaient présents ? Quels étaient-ils ? Des particuliers ou des professionnels et collectivités territoriales ?



Tout cela est déjà un peu partagé, au fil des questions précédentes.

Plus de 40 véhicules. Une majorité d’Andinois mais aussi quelques équipages courageux venus de loin par amitié (notamment Emilien et Uwe, jeunes étudiants en Zoe 22 kWh, participants pour la 3ieme fois) et confiants sur la qualité et la bonne humeur de nos ZE-lectric tours.



SPIE Citynetworks a fait la grande boucle avec nous en ZOE et ENEDIS, plus de la moitié du parcours, ouvrant même la route vers Lons-le-saunier, à la façon du tour de France 2020.



Chose astucieuse et à reconduire : 2 concessions KIA et 2 concessions Renault se sont entendues pour que leur marque apparaisse plus visiblement sur tous nos supports de communication.



Merci Altima et Intermarché pour leur soutien au fil des ans. Merci aux villes de Thoiry et à Divonne-les-bains. Grand merci aussi au Département de l’Ain, fidèlement à nos côtés depuis le Lemanic Electric tour.

Et bien sûr, une fois encore, à tous nos participants !



Suite à ce succès, qu’avez-vous prévu pour l’année prochaine ?



Durant tout le premier semestre 2021, la priorité va être clairement donnée aux évènements nationaux et internationaux « de niveau FFAUVE »



Mais comme il est désormais inconcevable d’avoir une année blanche VEGA, nul doute que quelque chose sera à organiser lors d’un week-end de septembre. Le bureau de VEGA en a visiblement très envie, moyennant quelques aménagements dans l’organisation.



A ce que l’on croit comprendre, la CNR aurait assez envie de nous revoir passer vers chez elle. IZIVIA électrise le grand Lyon… Une opération construite avec l’association amie « Leaf France Café », dont le cœur bat dans la vallée du Rhône, aurait alors tout son sens… A suivre !



Merci à l’AVEM de se faire l’écho de nos opérations de promotion de la mobilité électrique, objectif que nous partageons avec passion et détermination.





Pour plus d'information



VEGA



Maison de la culture

47, rue de Gex la Ville

01170 GEX



Mail :

Site :



Maison de la culture
47, rue de Gex la Ville
01170 GEX
Mail : contact@forumvega.fr
Site : http://www.forumvega.fr/







