Le Hummer électrique de GMC bientôt présenté (Vidéo)

Privé de différents salons internationaux leur permettant de dévoiler leurs nouveautés, les constructeurs en automobiles tentent de maintenir l’intérêt autour de leurs marques. Ainsi GMC, filiale du groupe General Motors, qui a associé à l’image du basketteur américain Lebron James son futur engin électrique.



Dévoilé cet automne



Dans une vidéo d’environ 1 minute, quelques informations principales concernant le GMC Hummer EV sont lâchées avec pour fond quelques séquences montrant le montage de modèles de présérie. Le lourd SUV serait capable de réaliser le 0-100 km/h en 3 secondes grâce à un moteur aux 1.000 chevaux (736 kWh) développant un couple maximal impressionnant de l’ordre de 15.600 Nm. Comme hélas trop souvent, ces données mises en avant à l’ancienne effacent les infos pourtant les plus pertinentes en matière de véhicules électriques.



Batterie Ultium



Rien n’est donc communiqué concernant l’autonomie estimée ni la capacité énergétique de la batterie. Cette dernière est de type Ultium, pauvre en cobalt, développée en partenariat avec le groupe coréen LG Chem. Son cocktail chimique associe l’aluminium au classique mélange nickel-manganèse-cobalt. Il est probable que l’engin ouvert sur le ciel embarque un modèle de pack très proche de celui présenté par General Motors il y a quelques mois. Sa capacité de 200 kWh doterait alors le Hummer EV d’un rayon d’action à peine supérieur à 600 km. Le groupe américain et le fabricant de cellules ont créé une coentreprise pour mettre au point une telle solution dont un des points forts serait une durée de vie fortement étendue, supérieure à 1,5 million de km.







D’ici cet automne, GMC apportera sans doute plus d’éléments sur son Hummer électrique. C’est à cette saison qu’il sera intégralement révélé et que les personnes intéressées pourront en réserver un exemplaire. La production démarrerait un an plus tard, après les vacances estivales de 2021. Au pickup à double cabine découvrable inspiré du concept H4 ou HX succéderait un modèle fermé plus classique pour la marque, façon H3. L’habituel look de coffre-fort semble adouci par quelques tailles en rondeurs aux angles. En conclusion de sa vidéo, GMC promet : « Is just the beginning ! » (Ce n’est que le commencement).



Marché américain



La gamme de Hummer électriques est d’abord développée pour le marché américain où elle aura pour mission de s’inviter dans un espace ouvert par le Cybertruck de Tesla. Ce dernier y apparaîtrait alors sous une forme plus rustique que la nouveauté branchée de General Motors. Une situation un peu cocasse où la rugosité des styles semblerait inversée.

