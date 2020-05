Le Guide du Bon Trotteur









La startup française Two Roule, spécialisée dans les actions de formation en lien avec la trottinette électrique, vient d’éditer le Guide du Bon Trotteur.



Si la trottinette électrique connaît un réel succès. En ville, les utilisateurs côtoient cependant piétons, cyclistes et automobilistes. Il est alors important de veiller à ne pas nuire à leur confort, tout en assurant sa propre sécurité.



Ce guide recense ainsi les bonnes pratiques en trottinette électrique et a été conçu afin de partager avec le plus grand nombre les grandes règles de sécurité à connaître et à respecter pour un déplacement responsable.



Two Roule met également à disposition des villes et entreprises cet outil afin qu’ils le diffusent à leurs citoyens et salariés.



Pour télécharger et découvrir ce guide gratuitement, c’est par ici

Pour plus d'information



Two Roule



5 allée de la mare l'oiseau

91190 Gif-sur-Yvette



Mail :

Site :



