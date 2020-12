Le Groupe PSA récompensé pour sa nouvelle génération de fourgons compact électriques













« International Van Of The Year » non pas à un seul véhicule mais à l’ensemble de la nouvelle gamme de fourgons compact électriques du Groupe PSA. Issus d’un programme transversal, les nouveaux Peugeot e-Expert, Citroën ë-Jumpy, Opel Vivaro-e et Vauxhall Vivaro-e ont été développés sur la base de la plateforme multi-énergie modulaire EMP2 du Groupe. Ils sont assemblés dans l’usine de Hordain dans les Hauts-de-France et sont équipés d’une chaîne de traction électrique assemblée à l’usine de Trémery dans le Grand Est.



Justifiant le choix du jury, son Président Jarlath Sweeney souligne que les quatre modèles lancés par PSA sur le marché européen sont les premiers fourgons électriques dotés d’une autonomie supérieure à 300 km. Ils bénéficient d’une solide qualité de construction et que, mis à part un silence de fonctionnement supérieur, peu de choses distinguent les sensations de conduite qu’ils procurent de celles des versions diesel. Il ajoute qu’avec ces versions 100% électrique de leurs fourgons, les quatre marques de PSA donnent un formidable élan à la mobilité électrique en milieu professionnel, en favorisant la démocratisation et l’extension du transport zéro émission.







Le Peugeot e-Expert



Comme les modèles des autres marques du Groupe distingués par ce prix, le Peugeot e-Expert propose une motorisation 100% électrique d’une puissance maximale de 100 kW avec un couple de 260 Nm disponible dès le démarrage pour une réactivité immédiate, sans vibration, sans bruit, sans passage de vitesse et bien sût sans émission de CO2. Le Peugeot e-Expert est disponible en 3 longueurs et 2 niveaux d’autonomie. Les versions (Compact, Standard et Long) disponibles avec une batterie d’une capacité de 50 kWh permettent une autonomie jusqu’à 230 km en cycle WLTP. Les versions Standard et Long peuvent aussi être équipées d’une batterie de 75 kWh autorisant une autonomie allant jusqu’à 330 km.



Disponible depuis la mi-novembre, le Peugeot e-Expert offre une réponse sur mesure pour satisfaire toujours plus de besoins. Il est proposé avec des finitions Pro et Premium ainsi que dans des versions « prêt à partir » Asphalt pour les rouleurs et Urban pour un usage citadin. Chaque version pouvant être équipée des technologies et des aides à la conduite de dernière génération. Par ailleurs, le Peugeot e-Expert conserve le style musclé, robuste et valorisant des versions thermiques, complétés de plusieurs signe distinctifs tels que des Lions dichroïques (procédés qui change de couleur suivant l’angle de vision) à l’avant et à l’arrière ou des graphismes spécifiques pour l’écran tactile central avec navigation 3D connectée Tom Tom Traffic.







Le Citroën ë-Jumpy



Lancée en mai dernier, la version électrique de Jumpy est une solution pratique conçue pour répondre aux besoins des professionnels, des collectivités territoriales et des associations. Il leur offre une grande autonomie allant jusqu’à 330 km et la possibilité d’un accès gratuit aux zones urbaines restreintes, tout en contribuant à protéger la qualité de l’air et à optimiser les coûts d’utilisation. Le Citroën ë-Jumpy offre tous les avantages de la version thermique en termes de caractère, de dimensions, de volume de chargement, en plus du confort d’un véhicule électrique.



Au niveau de la conduite, le confort est particulièrement amélioré grâce à sa maniabilité et à l’absence de bruit et de vibrations. Son moteur de 100 kW peut facilement atteindre une vitesse de pointe de 130 km/h avec un couple immédiatement disponible au démarrage sans changer de vitesse. L’ë-Jumpy offre une tranquillité d’esprit totale dans un environnement de travail mouvementé. Par ailleurs, sa polyvalence permet aux professionnels de choisir le practice qui convient le mieux à leurs tâches quotidiennes. Les deux options d’autonomie couvrant la majorité des besoins professionnels de ce segment, qu’il s’agisse de se rendre sur un chantier, de faire une livraison ou de transporter des personnes.







L’Opel Vivaro-e



Disponible en trois longueurs et avec de nombreuses variantes de carrosserie, l’Opel Vivaro-e permet aussi aux professionnels de bénéficier d’une mobilité porte à porte zéro émission sans compromis, bien au-delà du « dernier kilomètre ». Il arrive sur le marché au moment même où la livraison sans émissions de biens et services devient incontournable dans de nombreux domaines. Alors que le Vivaro-e est aussi polyvalent que n’importe quel autre Vivaro, ses charges utiles sont comparables à celles de véhicules utilitaires légers similaires équipés de moteur à combustion interne. Ainsi, avec 1 275 kg, il offre une charge utile presque aussi élevée que le Cargo S 2,0 litres versions diesel.



Remplissant à la perfection son rôle de partenaire fiable pour les grandes et petites flottes, les artisans et les entreprises, l’Opel Vivaro-e est aussi facile à charger qu’à utiliser. Via une Wallbox, une charge rapide ou même un câble pour charger à partir d’une prise domestique si nécessaire, chaque Vivaro-e est prêt pour une variété d’options de charge. En utilisant une borne de recharge rapide de 100 KW DC, le chargement à 80% de la batterie de 50 kWh ne prend qu’environ 30 minutes (environ 45 minutes pour la batterie de 75 kWh). Selon le marché et l’infrastructure, le Vivaro-e est par ailleurs équipé en standard d’un puissant chargeur de bord triphasé de 11 kW ou d’un chargeur monophasé de 7,4 kW.







Le Vauxhall Vivaro-e



Moins connue en France que les autres marques du Groupe, Vauxhall est intégrée à PSA depuis 2017 mais Vauxhall Motors a commencé à fabriquer des véhicules au Royaume-Uni en 1903. C’est le constructeur automobile britannique le plus ancien et il est renommé pour sa philosophie qui est de construire des véhicules adaptés à tous. Comme les autres marques du Groupe PSA, il s’est engagé dans un processus d’électrification de ses modèles qui, dès 2024, proposeront tous une version électrifiée.



C’est déjà le cas pour le Vivaro-e 100% électrique, disponible en deux niveaux de finition (Dynamic et Elite), deux longueurs (L1H1 et L2H1), deux corps (Van et Double Cab) et deux tailles de batteries (50 kWh et 75 kWh). Des modèles qui sont tous équipés de série de capteurs de stationnement arrière, d’un régulateur et d’un limiteur de vitesse, ainsi que d’une unité d’info-divertissement multimédia avec écran tactile de 7 pouces. Le Vauxhall Vivaro-e a déjà remporté un grand succès au Royaume-Uni avec en particulier une commande de 1000 exemplaires par British Gas, ce qui constitue la plus importante commande commerciale de véhicule électrique à batterie enregistrée à ce jour en Grande-Bretagne.





