Le groupe PSA équipé en bornes de recharge par Izivia

PSA électrifie sa flotte de véhicules et a choisi Izivia pour équiper ses sites tertiaires et industriels en bornes électriques.



7 sites déja opérationnels



Projet d’envergure, Izivia installera et exploitera sur les 5 prochaines années, des infrastructures de recharge sur plus de 30 sites, situés dans 8 pays à travers l’Europe. Proposant des puissances de 7 ou 22 kW, les bornes de recharge pourront alimenter les voitures électriques de la flotte d’entreprise du groupe PSA, ainsi que les véhicules personnels des collaborateurs ou des visiteurs. Sept sites identifiés comme prioritaires sont déjà équipés par Izivia et les bornes de recharge sont en fonctionnement depuis fin septembre 2020.



Aller plus loin dans la transition énergétique



Les voitures se garant souvent en même temps, en fin de journée pour les véhicules de service, une solution de smartcharging sera opérée sur l’ensemble des sites du Groupe PSA. Concrètement, des fonctionnalités de smartcharging permettront la recharge des véhicules sur site, tout en évitant les pics de puissances électriques. Les bornes électriques installées par Izivia bénéficieront également de services de supervision (pour une surveillance du parc en temps réel), d’une maintenance préventive et curative, d’une monétisation du service et d’un accompagnement utilisateur en vue d’assurer une haute qualité de service.





Pour plus d'information



Immeuble Le Colisée10 avenue de l'Arche92419 COURBEVOIE CedexTel : 06 21 57 23 49Site : www.izivia.com









