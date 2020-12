Le bonus poids lourd profitera aux camions Daf CF Electric

Annoncé mi-décembre dernier, le bonus spécifique aux poids lourds électriques, y compris pour les architectures à pile hydrogène, n’a toujours pas fait l’objet d’un décret le détaillant. Pour un porteur ou un tracteur routier, le montant maximal de l’aide qui devrait entrer en vigueur fin 2020 ou début 2021 s’élèverait jusque 50.000 euros (30.000 euros pour les autocars et autobus). Ce serait une aubaine pour les transporteurs intéressés par le Daf CF Electric dont les premières livraisons devraient débuter dans quelques semaines désormais. « Ce camion a été développé afin de répondre à la demande croissante d’une meilleure qualité de l’air dans nos villes et d’une réduction des émissions de CO2 », explique Ron Borsboom, directeur général du développement des produits Daf.



500 km d’autonomie par jour



Non, le CF Electric ne dispose pas d’une autonomie de 500 kilomètres que lui offrirait son pack lithium-ion de 350 kW de capacité énergétique (170 kW sur la version testée en 2018), dont 315 exploitables. Mais le constructeur met ce rayon d’action en avant pour souligner l’importance de la recharge en courant continu permettant de régénérer les cellules à une puissance qui peut culminer à 250 kW avec le matériel fourni. Il ne faut ainsi que 75 minutes pour retrouver une bonne partie de l’autonomie initiale de 220 km. Une valeur qui a plus que doublé depuis les premiers essais chez les clients pionniers de Daf (100 km en 2018) grâce en particulier à une nouvelle génération de batteries qui a permis de réduire le poids de 700 kg. Avec 2 passages par un chargeur, le kilométrage réalisable à la journée avec le CF Electric peut dépasser les 500 km.



Porteur et tracteur routier



Le CF Electric, dont le lancement s’est fait discrètement en raison de l’actuelle pandémie de Covid-19, se décline en 2 présentations : porteur FAN à châssis 6x2 (un essieu avant et deux à l’arrière, 2 roues directrices, PTR de 28 tonnes), et tracteur routier FT 4x2 (PTR de 37 tonnes). Les 2 déclinaisons partagent une même architecture conçue par VDL Groep où le pack 350 kW, réfrigéré pour un maintien des cellules à une température comprise entre 25 et 40° C, alimente un moteur électrique de 210 kW de puissance pour un couple maximal de 2.000 Nm. Le constructeur néerlandais a imaginé différents rôles pour ses CF Electric, parmi lesquels l’approvisionnement des supermarchés et la collecte des déchets. En plus de la nouvelle batterie, la génération 2021 de ces poids lourds dispose d’un logiciel de gestion du véhicule amélioré et d’un tableau de bord modernisé.

