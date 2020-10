LAFON pulse l’intelligence de la recharge électrique









Les 4 & 5 novembre 2020, LAFON participera au salon 100% digital, AUTONOMY DIGITAL.

Ce rendez-vous incontournable pour les acteurs de la mobilité durable et intelligente est l’occasion pour la société industrielle française de présenter ses toutes dernières innovations technologiques et son offre de solution complète en énergies alternatives.



“Prendre part aux changements d’aujourd’hui et à ceux de demain” : l’axe de développement de LAFON reste inchangé. Acteur majeur dans le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques, la filiale du groupe MADIC prend activement part à la transition énergétique depuis une dizaine d’années, avec le développement de technologies, produits et services high tech dédiés à une mobilité moins polluante mais aussi plus rapide et performante.



Toujours en phase avec les dernières innovations du secteur, les bornes de recharge électriques LAFON sont désormais équipées d’un compteur MID (Measuring Instrument Directive) : un compteur métrologique qui permet de pouvoir facturer l’électricité en mesurant les kW/heure consommés par les véhicules et non plus seulement du temps de charge.



LAFON investit 7 % de son chiffre d’affaires en R&D et développe les toutes dernières innovations du secteur pour les intégrer à son offre. Son axe de développement s’est donc orienté vers l’intelligence des bornes. Depuis le début de l’année 2020, LAFON propose de nouveaux dispositifs qui accompagnent l’évolution des usages :



• Le smart charging permet d’optimiser l’infrastructure de recharge en répartissant la puissance disponible. Ce procédé amène de réelles économies par une équation simple : une meilleure répartition de l’énergie pour une optimisation maximale.

• Un système de réservation qui permet aux utilisateurs de réserver leur point de charge avant de se rendre sur la borne.



L’expérience utilisateur est au cœur de la vision de LAFON qui travaille également sur le Plug & Charge, une technologie issue de la norme ISO 15118, qui permet aux bornes d’identifier le véhicule dès le branchement, et d’autoriser le chargement automatiquement. Un gain de temps pour l’utilisateur qui n’effectue qu’une seule manœuvre : son branchement à la borne.



Le salon AUTONOMY DIGITAL est aussi l’occasion pour LAFON de présenter la dernière version de sa wallbox WB-AC : une borne au design nouveau, qui accueille les nouvelles technologies intelligentes du secteur telles que le compteur MID, la gestion dynamique de la charge (DLM) et le Plug & charge ISO15118.





wallbox WB-AC



Pour en savoir plus sur ces dernières nouveautés :

: l’axe de développement de LAFON reste inchangé. Acteur majeur dans le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques, la filiale du groupe MADIC prend activement part à la transition énergétique depuis une dizaine d’années, avec le développement de technologies, produits et services high tech dédiés à une mobilité moins polluante mais aussi plus rapide et performante.Toujours en phase avec les dernières innovations du secteur, les bornes de recharge électriques LAFON sont désormais équipées d’un compteur MID (Measuring Instrument Directive) : un compteur métrologique qui permet de pouvoir facturer l’électricité en mesurant les kW/heure consommés par les véhicules et non plus seulement du temps de charge.LAFON investit 7 % de son chiffre d’affaires en R&D et développe les toutes dernières innovations du secteur pour les intégrer à son offre. Son axe de développement s’est donc orienté vers l’intelligence des bornes. Depuis le début de l’année 2020, LAFON propose de nouveaux dispositifs qui accompagnent l’évolution des usages :permet d’optimiser l’infrastructure de recharge en répartissant la puissance disponible. Ce procédé amène de réelles économies par une équation simple : une meilleure répartition de l’énergie pour une optimisation maximale.qui permet aux utilisateurs de réserver leur point de charge avant de se rendre sur la borne.L’expérience utilisateur est au cœur de la vision de LAFON qui travaille également sur le, une technologie issue de la norme ISO 15118, qui permet aux bornes d’identifier le véhicule dès le branchement, et d’autoriser le chargement automatiquement. Un gain de temps pour l’utilisateur qui n’effectue qu’une seule manœuvre : son branchement à la borne.Pour en savoir plus sur ces dernières nouveautés : http://pulse.lafon.fr/





Pour plus d'information











Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire